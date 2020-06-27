«Бог и его ученики»: Ибрагимович опубликовал фото с тренировки «Милана»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выложил в своем инстаграме фотографию с тренировки команды.
На снимке 38-летний форвард прикасается к мячу, а одноклубники смотрят в его направлении.
«Бог и его ученики», – подписал фото швед.
- Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе.
- Ветеран провел 10 матчей, забил четыре гола и сделал один ассист.
- Сейчас игрок восстанавливается после травмы икроножной мышцы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Златана Ибрагимовича