Умяров – о целях «Спартака» на остаток сезона: «Постараемся финишировать в пятерке и взять Кубок России»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, какие цели стоят перед командой в этом сезоне.

«Морально команда готова к плотному графику. Приложим все усилия, чтобы показать красивую игру и добиться нужных результатов. Уверен, что каждый хочет выложиться по максимуму. Надеемся, что удастся выйти в Лигу Европы.

Кубок – кратчайший путь, по которому можно попасть в евротурниры. Но ни в коем случае нельзя разделять матчи, мы должны выступить успешно в обоих соревнованиях. Главный тренер часто говорит нам о том, что до матча в Петербурге у нас будет много игр в чемпионате. Нельзя думать о каком-то конкретном поединке за месяц до него.

Постараемся финишировать в пятерке и взять Кубок страны. Это цели на ближайшее время. В следующем сезоне появятся новые мечты и планы», – сказал Умяров.