Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Умяров – о целях «Спартака» на остаток сезона: «Постараемся финишировать в пятерке и взять Кубок России»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, какие цели стоят перед командой в этом сезоне.

    «Морально команда готова к плотному графику. Приложим все усилия, чтобы показать красивую игру и добиться нужных результатов. Уверен, что каждый хочет выложиться по максимуму. Надеемся, что удастся выйти в Лигу Европы.

    Кубок – кратчайший путь, по которому можно попасть в евротурниры. Но ни в коем случае нельзя разделять матчи, мы должны выступить успешно в обоих соревнованиях. Главный тренер часто говорит нам о том, что до матча в Петербурге у нас будет много игр в чемпионате. Нельзя думать о каком-то конкретном поединке за месяц до него.

    Постараемся финишировать в пятерке и взять Кубок страны. Это цели на ближайшее время. В следующем сезоне появятся новые мечты и планы», – сказал Умяров.

    • В полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом».
    • В турнирной таблице РПЛ команда Доменико Тедеско занимает шестое место.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:23
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5901

      paracetamol 26 минут назад

      Уссс-уссссь! Ты в своем уме, парниша?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2245

      Axe111 26 минут назад

      Не надо(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -344

      Аденн 1 час назад

      поменьше слов Наиль, а больше дела. Удачи.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1365

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      У Спартака, учитывая ситуацию с цска и карантин у Ростова, при удачном стечении некоторых факторов, есть шансы даже на 4-е место. Спартак берёт 3 очка у Уфы, а цкг не выиграет более укомплектованных жителей морского дна. И тогда следующая точка это 5-ая позицию. Так что это реализуемая цель. Вне зависимости от результата кубка занимать место в еврокубках через чемпионат!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3553

      Борат 1 час назад

      Вызовите санитаров этому хряку, у него горячка и он обделался под себя ! Гыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2379

      "supermax" > Борат 2 минуты назад

      д.о.л.б.о.е.б

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3553

      Борат > "supermax" 21 секунду назад

      я запомнил как тебя зовут, можешь не представляться всякий раз !
      гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77376
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru