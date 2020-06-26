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  • Умяров – о целях «Спартака» на остаток сезона: «Постараемся финишировать в пятерке и взять Кубок России»

Умяров – о целях «Спартака» на остаток сезона: «Постараемся финишировать в пятерке и взять Кубок России»

26 июня 2020, 13:23
17

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, какие цели стоят перед командой в этом сезоне.

«Морально команда готова к плотному графику. Приложим все усилия, чтобы показать красивую игру и добиться нужных результатов. Уверен, что каждый хочет выложиться по максимуму. Надеемся, что удастся выйти в Лигу Европы.

Кубок – кратчайший путь, по которому можно попасть в евротурниры. Но ни в коем случае нельзя разделять матчи, мы должны выступить успешно в обоих соревнованиях. Главный тренер часто говорит нам о том, что до матча в Петербурге у нас будет много игр в чемпионате. Нельзя думать о каком-то конкретном поединке за месяц до него.

Постараемся финишировать в пятерке и взять Кубок страны. Это цели на ближайшее время. В следующем сезоне появятся новые мечты и планы», – сказал Умяров.

  • В полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом».
  • В турнирной таблице РПЛ команда Доменико Тедеско занимает шестое место.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль
Комментарии (17)
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Axe111
1593171225
Не надо(
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paracetamol
1593171238
Уссс-уссссь! Ты в своем уме, парниша?
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portero
1593174878
посмотрим как эти планы будут осуществляться...
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Plyash
1593175543
От Спартака,положа руку на сердце(как сказал бы Маслаченко)ничего не зависит. Мотивация у Ростова и ЦСКА прямая,морально-волевых им не занимать и надо уж совсем враздрай сыграть,что бы подпустить к себе Спартак.А вот в кубке есть шанс,если одолеть Зенит.Кто в это верит? Но давайте вспомним Россия-Испания на ЧМ-18.
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subbotaspartak
1593176856
Играйте футбол, хватит болтать, Забивать, забивать, забивать!
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vka1970
1593180513
Достала эта болтология. Докажите, что вы не пальцем деланные не на словах, а на деле. Вот тогда респект и уважуха.
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alll-1
1593182610
Вперед Спартак !!!
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knikos
1593191894
...попасть в еврокубки , слить их , после слива сосредоточиться на чемпе , чтобы попасть в еврокубки , слить их , чтобы ... Спамовская сказка про белого бычка ...
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zigbert
1593347031
Громких заявлений лучше не делать. Нужна игра и полная концентрация на оставшихся матчах.
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