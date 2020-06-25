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  • Главные новости дня. Шесть футболистов «Оренбурга» заразились коронавирусом, Менье стал игроком «Боруссии»

Главные новости дня. Шесть футболистов «Оренбурга» заразились коронавирусом, Менье стал игроком «Боруссии»

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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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yorgenbarenz
1593159701
Стало быть,подхватили в одном месте. Где?-Легко вычислить.По-ходу,теперь остальные в клубе бессимптомниками мечтают оказаться.
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