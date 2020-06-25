Главные новости дня. Шесть футболистов «Оренбурга» заразились коронавирусом, Менье стал игроком «Боруссии»

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.06.2020 23:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +755

      ziborock 51 минуту назад

      Что теперь скажут "газосранцевые"?! Услышим мы от сочинцев и петербуржских что "сами виноваты"!)

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