«Боруссия» бесплатно подписала Менье из «ПСЖ»

Зря французы его отпустили, а вот Хакими дали понять, что больше в нем не нуждаются и для него это проблема, так как стартовое место в Реале занято, хотя есть интерес со стороны Челси и там тоже место не светит
Дортмундская «Боруссия» подписала защитника Тома Менье. Он перешел на правах свободного агента, так как срок его контракта с «ПСЖ» истек.
Контракт бельгийца рассчитан до лета 2024 года. Игрок начнет выступление за дортмундцев со следующего сезона.
- «Боруссия» идет в Бундеслиге на втором месте.
- Менье года играл за «ПСЖ» с 201 и выиграл три чемпионата Франции.
Bonjour, Thomas! #MEUNIER24Alle Infos zur Verpflichtung von @ThomMills— Borussia Dortmund (@BVB) June 25, 2020