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    «Боруссия» бесплатно подписала Менье из «ПСЖ»

    Дортмундская «Боруссия» подписала защитника Тома Менье. Он перешел на правах свободного агента, так как срок его контракта с «ПСЖ» истек.

    Контракт бельгийца рассчитан до лета 2024 года. Игрок начнет выступление за дортмундцев со следующего сезона.

    • «Боруссия» идет в Бундеслиге на втором месте.
    • Менье года играл за «ПСЖ» с 201 и выиграл три чемпионата Франции.

    Источник: Официальный сайт «Боруссии»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8412

      Skull_Boy 26 секунд назад

      Зря французы его отпустили, а вот Хакими дали понять, что больше в нем не нуждаются и для него это проблема, так как стартовое место в Реале занято, хотя есть интерес со стороны Челси и там тоже место не светит

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      Рейтинг: +1322

      FENIX-SL 24 минуты назад

      ну бесплатно это просто замечательно)

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