«Боруссия» бесплатно подписала Менье из «ПСЖ»

Дортмундская «Боруссия» подписала защитника Тома Менье. Он перешел на правах свободного агента, так как срок его контракта с «ПСЖ» истек.

Контракт бельгийца рассчитан до лета 2024 года. Игрок начнет выступление за дортмундцев со следующего сезона.