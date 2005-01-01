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    «Спартак» интересуется форвардом «Тулузы» Саного

    Нападающий «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает L'Equipe.

    По информации источника, московский клуб предложил 27-летнему французу контракт до 2022 года с опцией продления еще на один сезон.

    В случае переезда в Россию экс-игрок лондонского «Арсенала» сможет зарабатывать 1,5 миллиона евро ежегодно.

    На Саного также претендуют два неназванных клуба из Франции.

    В конце июня форвард станет свободным агентом, поэтому «Спартак» сможет подписать его бесплатно.

    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5880

      Литейный4 26 минут назад

      Саного в самый раз к ссаным девчонкам. гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +1818

      Cleaner 29 минут назад

      Саного только Спартаку и не хватает.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1240

      acor94 46 минут назад

      квадрат малевича какой-то. еле глаза рассмотрел

      1
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      Рейтинг: +1323

      FENIX-SL > acor94 35 минут назад

      ой
      белого короля забыли спросить

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      Рейтинг: +1240

      acor94 > FENIX-SL 25 минут назад

      ну ведь как и ты, такой же)

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      Рейтинг: +3097

      alarm 1 час назад

      чё за ссаного спартак хочет купить? если что - я не против)

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