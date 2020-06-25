«Спартак» интересуется форвардом «Тулузы» Саного

Нападающий «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает L'Equipe.

По информации источника, московский клуб предложил 27-летнему французу контракт до 2022 года с опцией продления еще на один сезон.

В случае переезда в Россию экс-игрок лондонского «Арсенала» сможет зарабатывать 1,5 миллиона евро ежегодно.

На Саного также претендуют два неназванных клуба из Франции.

В конце июня форвард станет свободным агентом, поэтому «Спартак» сможет подписать его бесплатно.