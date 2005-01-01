«Матч ТВ»: «Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

В матче с «Арсеналом» смогут принять участие игроки основного состава «Ростова», сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, играть разрешат всем футболистам с отрицательным тестом на коронавирус.

Поединок 24-го тура РПЛ состоится в субботу, 27 июня, в 20:00 по московскому времени.

Ранее в «Ростове» выявили шесть случаев заражения COVID-19. Из-за этого на матч с «Сочи» отправилась молодежка и проиграла со счетом 1:10.