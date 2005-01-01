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    «Матч ТВ»: «Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

    В матче с «Арсеналом» смогут принять участие игроки основного состава «Ростова», сообщает «Матч ТВ».

    По информации источника, играть разрешат всем футболистам с отрицательным тестом на коронавирус.

    Поединок 24-го тура РПЛ состоится в субботу, 27 июня, в 20:00 по московскому времени.

    Ранее в «Ростове» выявили шесть случаев заражения COVID-19. Из-за этого на матч с «Сочи» отправилась молодежка и проиграла со счетом 1:10.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      karpoless 6 минут назад

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      Рейтинг: +1565

      Genz 53 минуты назад

      Ростов так мог играть и с Сочи. Просто забздел. Поделом 10 влетело. Ссыкунов надо учить

      -2
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      Рейтинг: +1496

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Такое решение должны были принять ещё до рестарта. Вся беда в том, что в дела спорта и экономики влез Роспотребнадзор. Слишком много полномочие уму наделили. Роспотребнадзор может давать рекомендации, но никак не диктовать свои убогие указания.

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      Рейтинг: +39766

      portero 1 час назад

      а если б не Тула в соперниках, то решение было бы другое???

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