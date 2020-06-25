Карпин: «Я правильно понял, что дата игры «Краснодар» – «Динамо» изменена из-за форс-мажора?»

У главного тренера «Ростова» Валерия Карпина возникли вопросы к РПЛ из-за двойных стандартов.

«Народ! С английским у меня конечно не особо, но я правильно понял, что дата игры «Краснодар» – «Динамо» изменена из-за форс-мажора?!» – написал Карпин в инстаграме, прикрепив скрин с англоязычного ютуб-канала Премьер-лиги.

Ранее РПЛ отказалась переносить матч «Сочи» – «Ростов», сославшись на то, что вспышка коронавируса не считается форс-мажором.

Донской клуб отправил на игру воспитанников академии 16-19 лет и проиграл со счетом 1:10.

В похожей ситуации «Динамо» разрешили перенести матч с «Краснодаром».