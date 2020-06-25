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  • Карпин: «Я правильно понял, что дата игры «Краснодар» – «Динамо» изменена из-за форс-мажора?»

Карпин: «Я правильно понял, что дата игры «Краснодар» – «Динамо» изменена из-за форс-мажора?»

25 июня 2020, 20:36
42

У главного тренера «Ростова» Валерия Карпина возникли вопросы к РПЛ из-за двойных стандартов.

«Народ! С английским у меня конечно не особо, но я правильно понял, что дата игры «Краснодар»«Динамо» изменена из-за форс-мажора?!» – написал Карпин в инстаграме, прикрепив скрин с англоязычного ютуб-канала Премьер-лиги.

  • Ранее РПЛ отказалась переносить матч «Сочи» – «Ростов», сославшись на то, что вспышка коронавируса не считается форс-мажором.
  • Донской клуб отправил на игру воспитанников академии 16-19 лет и проиграл со счетом 1:10.
  • В похожей ситуации «Динамо» разрешили перенести матч с «Краснодаром».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Валерия Карпина
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Краснодар Карпин Валерий
Комментарии (42)
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AHTUNGBOL
1593108152
Так правильно понял, что твои игроки могли выходить на матч с Сочи, а не прикрываться карантином. Если такие правильные и ответственные, то отказались бы продолжать чемпионат и вынесли бы это на повестку в РФС...
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NewLife
1593108610
Делай выводы на будущее, Валера, и пойми, с кем имеешь дело.
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portero
1593109897
Валера ...Сочи нужны очки... все средства хороши...
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Кузьмич на трибуне
1593111367
По согласию руководства клуба Краснодар , игру с Динамо перенесли. По решению руководства ФК Сочи, игру не перенесли. И что тут не понятно? Всё как божий день. Никаких двойных стандартов. Вообще то нужно было ФК Ростов снимать с турнира и отправлять в ПФЛ. Это был бы хороший урок за нарушение режима в период подготовки к рестарту. Более того никто бы в Оренбурге и Динамо не заболели бы. Хотя если честно сказать, создалось впечатление , что в работу РФС, РПЛ и всего спорт комитета и даже экономики страны вмешались люди совершенно далёкие от спорта и от экономики. Это Роспотребнадзор. Людей наделили полномочиями, вот они и возомнили себя Вершителями судеб. Будь бы сегодня у руля Роспотребнадзора не Попова , а Онищенко, никакого бы коронавируса и не было бы. Был бы очередной вирусняк типа"Птичий грип" и не более того.
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general.lizyukov
1593115227
Нет, Валера, матч перенесли по согласию обоих клубов. Слабенько.
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Чехов на Садовой
1593120080
Всё правильно понял. Форсмажор для РПЛ как суслик - ты его видишь? - нет, а он есть. И появляется он тогда когда надо и для тех для кого надо.
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JTherry
1593121170
товарисч Прядкин, каким образом по трем матчам РПЛ при одинаковых исходных данных (во всех командах были больные КВ) приняли три разных решения? Сочи-Ростов (не смогли договориться с Ротенбергом) пришлось играть "детским составом" с заранее известным результатом, Уфа с Тамбовом (договорились с уфимским Потребнадзором) сыграла основным составом, а матч Краснодар-Динамо (договорились с Галицким) перенесли на 19.07, при том, что в Регламенте не было ни слова о "договоренностях" между командами, решение о проведении матча - за РПЛ... Прядкин - нерешительный, пластилиновый руководитель, футбольный мутант, решающий свои финансовые дела на посту президента РПЛ, но точно - не футбольные... потому и чемпионат получается - force majeure...
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Дядя Серёжа
1593162394
Валерик, сам мажором не будь. Забудь. Выходи как на финал, на дороге Арсенал.
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Январь 59
1593162711
А в чем суть обиженки? В том , что Краснодар согласился перенести игру с Динамо, а когда Краснодар просил перенести игру с Ростовом , то сразу было указано на регламент и философию? Будьте сами людьми , и вокруг вас будут человеки. Если вы привыкли мерять мир двойными стандартами, то и вас будут менять двояко.
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zigbert
1593175534
Еще бы не возмущаться,Ростов реально претендовал на высокие места в чемпионате. Для кого то это будет форс-мажор, а для кого то нет.
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