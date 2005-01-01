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    Карпин: «Я правильно понял, что дата игры «Краснодар» – «Динамо» изменена из-за форс-мажора?»

    У главного тренера «Ростова» Валерия Карпина возникли вопросы к РПЛ из-за двойных стандартов.

    «Народ! С английским у меня конечно не особо, но я правильно понял, что дата игры «Краснодар»«Динамо» изменена из-за форс-мажора?!» – написал Карпин в инстаграме, прикрепив скрин с англоязычного ютуб-канала Премьер-лиги.

    • Ранее РПЛ отказалась переносить матч «Сочи» – «Ростов», сославшись на то, что вспышка коронавируса не считается форс-мажором.
    • Донской клуб отправил на игру воспитанников академии 16-19 лет и проиграл со счетом 1:10.
    • В похожей ситуации «Динамо» разрешили перенести матч с «Краснодаром».

    text

    Публикация от text (@vgkarpin) 25 Июн 2020 в 8:42 PDT

    Источник: Инстаграм Валерия Карпина

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    Комментарии25
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      Рейтинг: +10

      karpoless 6 минут назад


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      Рейтинг: +2274

      general.lizyukov 9 минут назад

      Нет, Валера, матч перенесли по согласию обоих клубов.
      Слабенько.

      2
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      Рейтинг: +39653

      MaxRnD > general.lizyukov 2 минуты назад

      Force majeure - это согласие ? Или я вашей иронии не понял ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1322

      FENIX-SL 36 минут назад

      так это же ДИНАМО!!!
      АХАХАХАХАХХАХАХА
      у нас в стране два клуба которых будут тянуть всегда

      0
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      Рейтинг: +3352

      Давид59 > FENIX-SL 33 минуты назад

      Первый - Динамо, а второй какой? Если Зенит, то да, его тянут-потянут. Особенно в последней игре с ЦСКА.

      -1
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      Рейтинг: +1496

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      По согласию руководства клуба Краснодар , игру с Динамо перенесли. По решению руководства ФК Сочи, игру не перенесли. И что тут не понятно? Всё как божий день. Никаких двойных стандартов. Вообще то нужно было ФК Ростов снимать с турнира и отправлять в ПФЛ. Это был бы хороший урок за нарушение режима в период подготовки к рестарту. Более того никто бы в Оренбурге и Динамо не заболели бы.
      Хотя если честно сказать, создалось впечатление , что в работу РФС, РПЛ и всего спорт комитета и даже экономики страны вмешались люди совершенно далёкие от спорта и от экономики. Это Роспотребнадзор. Людей наделили полномочиями, вот они и возомнили себя Вершителями судеб. Будь бы сегодня у руля Роспотребнадзора не Попова , а Онищенко, никакого бы коронавируса и не было бы. Был бы очередной вирусняк типа"Птичий грип" и не более того.

      2
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      Рейтинг: +39653

      MaxRnD > Кузьмич на трибуне 38 минут назад

      Вас не смущает то, что ещё до Ростова вирус уже диагностировали в разное время в 7 клубах РПЛ ?

      *** Более того никто бы в Оренбурге и Динамо не заболели бы. ***

      И каким боком дисквалификация Ростова уберегла бы Динамо, Уфу и Оренбург от заражения ВИРУСОМ ?

      Т.е. утрировано,если отталкиваться от вашего авторитетного мнения, можно утверждать, что допустим, если расстрелять 1000 человек, заболевших коронавирусом в назидание остальным , то пандемия в масштабах Земли сразу прекратится ?

      Вы хорошо отдаёте себе отчёт в том, что пишите или просто лишь бы ляпнуть ?

      4
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      Рейтинг: +235

      сoсoк пopoсячий > Кузьмич на трибуне 8 минут назад

      А-я-я-й, Кузьмич, какой же ты феерический дол.6оёп

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1565

      Genz 1 час назад

      В регламенте указано,что на поле можно выходить игроку, заявленному играть в рпл. Нет такого в регламенте,что Роспотребнадзор запрещает. Он может наложить штраф от 3-5 тысяч рублей за нарушение карантина. Здоровые Игроки Ростова могли играть с Сочи. 50-60 тысяч штрафа игрокам по суду это ерунда.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +52

      russkiisergei 1 час назад

      РПЛ лига гавна. И тут как и во всем остальном в стране, решает коррупция.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3352

      Давид59 > russkiisergei 26 минут назад

      Есть такое дело. Ну предложи что-нибудь что-ли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39766

      portero 1 час назад

      Валера ...Сочи нужны очки... все средства хороши...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +343

      кран 1 час назад

      Похоже, Георгиевич, тебе РПЛ вдул так вдул....

      1
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      Рейтинг: +343

      кран 1 час назад

      Во дела!

      0
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      Рейтинг: +4641

      ivany4 1 час назад

      Правильно понял Георгиевич, правильно!
      РПЛ, такая РПЛ.)))
      Сегодня уже и ВОЗ заявила о начавшейся второй волне коронавируса. А у нас все в игрушки играют, чемпионат доигрывают.))) Доиграемся.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1827

      Cleaner > ivany4 1 час назад

      Везде доигрывают. И продавцы работают. И дворники. И поезда ездят. Доездятся?

      3
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      Рейтинг: +4641

      ivany4 > Cleaner 22 минуты назад

      И продавцы, те у которых пофигизм, доработаются. И все остальные тоже.
      Уж казалось бы, врачи. Все знают и понимают. А пофигизм не истребим. Так, что ирония, думаю не уместна. Нужно реально оценивать обстановку.

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