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    Metaratings: в «Оренбурге» выявлено шесть случаев заражения коронавирусом

    Стало известно о количестве заболевших коронавирусом в «Оренбурге».

    По информации Metaratings, в клубе положительные результаты тестов оказались у десяти игроков и сотрудников. Сейчас, по словам комментатора Нобеля Арустамяна, команда ушла на карантин. Матч с «Краснодаром» находится под угрозой.

    По факту вспышки коронавируса в «Оренбурге» Роспотребнадзор начал расследование, сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.

    Ранее несколько случаев заражения коронавирусом были выявлены в «Ростове» и «Динамо», обе команды ушли на карантин. Ростовчанам пришлось выставить на игру с «Сочи» игроков академии (матч был проигран со счетом 1:10), встреча москвичей с «Краснодаром» была перенесена на 19 июля.

    Источник: Metaratings

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