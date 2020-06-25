Metaratings: в «Оренбурге» выявлено шесть случаев заражения коронавирусом

Стало известно о количестве заболевших коронавирусом в «Оренбурге».

По информации Metaratings, в клубе положительные результаты тестов оказались у десяти игроков и сотрудников. Сейчас, по словам комментатора Нобеля Арустамяна, команда ушла на карантин. Матч с «Краснодаром» находится под угрозой.

По факту вспышки коронавируса в «Оренбурге» Роспотребнадзор начал расследование, сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.

Ранее несколько случаев заражения коронавирусом были выявлены в «Ростове» и «Динамо», обе команды ушли на карантин. Ростовчанам пришлось выставить на игру с «Сочи» игроков академии (матч был проигран со счетом 1:10), встреча москвичей с «Краснодаром» была перенесена на 19 июля.

У «Оренбурга» – коронавирус (матч через два дня). Еще вопрос – как дела у «Локо», который закрылся на базе после «Оренбурга»