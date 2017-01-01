АПЛ. «Ливерпуль» всухую разгромил «Кристал Пэлас» и сегодня может впервые стать чемпионом

Челси - победы, Ливерпулю - чемпионство.
«Ливерпуль» выиграл 23-й домашний матч АПЛ подряд, это лучшая серия в высшем английском дивизионе. Ливерпульцы не уступают дома на протяжении 56 встреч подряд.
Нападающий Мохамед Салах забил в каждом из последних шести матчей АПЛ на «Энфилде» (всего семь голов).
Фабиньо впервые с декабря 2017 в одном матче чемпионата смог и забить, и сделать результативный пас.
Садио Мане в последних 11 матчах против «Кристал Пэлас» забил девять голов. Он отличился в каждой из последних шести встреч против лондонцев.
В этом матче «Ливерпуль» забил 100-й гол в сезоне с учетом всех турниров.
Вратарь «Ливерпуля» Алисон провел 12-й сухой матч в сезоне АПЛ. Он лидирует в турнире по этому показателю. Бразилец провел сухих встреч больше, чем пропустил голов.
«Ливерпуль» сегодня, 25 июня, оформит первый свой чемпионский титул АПЛ, если «Манчестер Сити» потеряет очки во встрече с «Челси».
Чемпионат Англии. АПЛ. 31-й тур
Ливерпуль – Кристал Пэлас – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Александер-Арнольд, 23; 2:0 – Салах, 44; 3:0 – Фабиньо, 55; 4:0 – Мане, 69.