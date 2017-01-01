Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    АПЛ. «Ливерпуль» всухую разгромил «Кристал Пэлас» и сегодня может впервые стать чемпионом

    «Ливерпуль» выиграл 23-й домашний матч АПЛ подряд, это лучшая серия в высшем английском дивизионе. Ливерпульцы не уступают дома на протяжении 56 встреч подряд.

    Нападающий Мохамед Салах забил в каждом из последних шести матчей АПЛ на «Энфилде» (всего семь голов).

    Фабиньо впервые с декабря 2017 в одном матче чемпионата смог и забить, и сделать результативный пас.

    Садио Мане в последних 11 матчах против «Кристал Пэлас» забил девять голов. Он отличился в каждой из последних шести встреч против лондонцев.

    В этом матче «Ливерпуль» забил 100-й гол в сезоне с учетом всех турниров.

    Вратарь «Ливерпуля» Алисон провел 12-й сухой матч в сезоне АПЛ. Он лидирует в турнире по этому показателю. Бразилец провел сухих встреч больше, чем пропустил голов.

    «Ливерпуль» сегодня, 25 июня, оформит первый свой чемпионский титул АПЛ, если «Манчестер Сити» потеряет очки во встрече с «Челси».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 31-й тур

    Ливерпуль – Кристал Пэлас – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Александер-Арнольд, 23; 2:0 – Салах, 44; 3:0 – Фабиньо, 55; 4:0 – Мане, 69.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:08
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77341
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru