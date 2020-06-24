Главные новости дня. Вагнер не вернулся в Россию из-за отказа ЦСКА платить агенту, «Сельта» готова купить Смолова за 6 миллионов

Луис и еще три игрока продлили контракты с «Арсеналом».

Вагнер: «Не смогли договориться с ЦСКА. Жаль, что не смогу вернуться домой».

Cadena SER: «Сельта» в случае невылета в Сегунду готова купить Смолова за 6 миллионов.

Журналист Панков: «ЦСКА готовился объявлять о трансфере Вагнера, даже ролик отсняли».

20-летний игрок «Ростова» Гогричиани перешел в ЦСКА.

Metaratings: «Кристал Пэлас» отказался покупать Чалова из-за слабой игры форварда.

«Локомотив» изолировался на клубной базе в Баковке.

Арустамян – о причинах отказа ЦСКА от Вагнера: «Гинер сказал: «Чего вы меня в прошлое возвращаете».

Metaratings: ЦСКА отказался выплачивать комиссионные агенту Вагнера при переговорах.