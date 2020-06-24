Главные новости дня. Вагнер не вернулся в Россию из-за отказа ЦСКА платить агенту, «Сельта» готова купить Смолова за 6 миллионов

Луис и еще три игрока продлили контракты с «Арсеналом».
Вагнер: «Не смогли договориться с ЦСКА. Жаль, что не смогу вернуться домой».
Cadena SER: «Сельта» в случае невылета в Сегунду готова купить Смолова за 6 миллионов.
Журналист Панков: «ЦСКА готовился объявлять о трансфере Вагнера, даже ролик отсняли».
20-летний игрок «Ростова» Гогричиани перешел в ЦСКА.
Metaratings: «Кристал Пэлас» отказался покупать Чалова из-за слабой игры форварда.
«Локомотив» изолировался на клубной базе в Баковке.
Арустамян – о причинах отказа ЦСКА от Вагнера: «Гинер сказал: «Чего вы меня в прошлое возвращаете».
Metaratings: ЦСКА отказался выплачивать комиссионные агенту Вагнера при переговорах.
Источник: Бомбардир.ру