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    «Мы пропустили день рождения своего игрока». Сборная России поздравила Зидана фото в форме команды

    Сборная России поздравила главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана с прошедшим днем рождения. Ему исполнилось 48 лет.

    «Мы пропустили день рождения своего игрока. Но лучше поздно, чем никогда. Вчера Зинедину Зидану исполнилось 48 лет. Поздравляем», – написала пресс-служба.

    • Зидан в качестве игрока брал чемпионат мира.
    • В качестве тренера он трижды брал Лигу чемпионов.
    • Зидан идет вторым в списке всех тренеров «Реала» по числу побед.

    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +844

      Benifacto 3 минуты назад

      Мда...Петрасян стоя хлопает...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +713

      valkam72 27 минут назад

      Сейчас хаспромовский РФС засмеют и они удалят твит. Но позор синиту останется.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2226

      Axe111 31 минуту назад

      Пфф

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