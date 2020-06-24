«Мы пропустили день рождения своего игрока». Сборная России поздравила Зидана фото в форме команды

Мда...Петрасян стоя хлопает...
Сборная России поздравила главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана с прошедшим днем рождения. Ему исполнилось 48 лет.
«Мы пропустили день рождения своего игрока. Но лучше поздно, чем никогда. Вчера Зинедину Зидану исполнилось 48 лет. Поздравляем», – написала пресс-служба.
- Зидан в качестве игрока брал чемпионат мира.
- В качестве тренера он трижды брал Лигу чемпионов.
- Зидан идет вторым в списке всех тренеров «Реала» по числу побед.
Мы пропустили день рождения своего игрока. Но лучше поздно, чем никогда. Вчера Зинедину Зидану исполнилось 48 лет. Поздравляем pic.twitter.com/sJW7m56ehC— Сборная России (@TeamRussia) June 24, 2020