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  • Газизов: «А почему «Уфа» должна играть со «Спартаком» молодежью?»

Газизов: «А почему «Уфа» должна играть со «Спартаком» молодежью?»

23 июня 2020, 12:56
27

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в команде.

– Если поправки в регламент не будет приняты, нет опасений, что основа «Уфы» сядет на двухнедельный карантин и против «Спартака» вам придется играть молодежкой?

– А почему мы должны будем играть со «Спартаком» молодежью?

– Один человек у вас заболел. Могут обязать остальных самоизолироваться.

– Хочу пояснить. Мы провели тесты. Один тест был подозрительным. Что мы должны были сделать? Этого человека купировать, изолировать. А первый круг лиц, который с ним контактировал, тоже сначала купировать и провести подтверждающие тесты.

Один тест положительный, мы об этом открыто сказали. А остальные – отрицательные, поэтому мы и продолжаем подготовку к матчу. В чем проблема?

– Но ведь всю основу «Ростова» посадили на карантин...

– Там, видимо, другая история. Курирующие органы города Ростова решили вот так. В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе. Мы же с вами не знаем, что там у них происходило. Мы не знаем про масштабы случившегося. Нам сложно сейчас обсуждать слухи.

– Но если есть хотя бы один заболевший, по нынешнему регламенту, то и вся команда, по идее, изолируется.

– Нет, только контактирующие лица. А это устанавливаем не мы, а курирующие органы. Они принимают решение, не мы. Выносят свой вердикт – мы его выполняем.

Мы сделали такое официальное заявление на своем официальном сайте, чтобы не было никаких кривотолков и разночтений.

– Иными словами, вы уверены, что 27 июня со «Спартаком» сыграете основной? И никаких санкций на вас не наложат?

– Мы завтра сдаем очередные пятидневные тесты. Если они окажутся отрицательными, то никаких проблем я не вижу. Раз курирующие органы ничего нам не сказал, значит, все нормально. Значит, претензий к нам нет.

  • «Уфа» подтвердила, что у одного из футболистов подозрение на COVID-19.
  • Матч 23-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1) был сыгран основным составом «Уфы».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Тамбов Газизов Шамиль
Комментарии (27)
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Давид59
1592906881
По-моему РФС сам запутался в своём же регламенте. Случай Уфы ничем не отличается от Ростова. Какая разница сколько человек заболело? Ростов обязали полностью уйти на карантин, а могли как в случае с Уфой здоровых несколько раз протестировать и разрешить играть.
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морозз
1592910206
Пипец, заболел один значит и все подтянутся...это уже вакханалия какая то! Называется это так...пусть страдают все, не только мы! Если бы УФА играла с бомжами было бы всё ясно и понятно...карантин и молодёжка! Бомжи неприкосновенные в этом плане, все остальные пофиг!
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vka1970
1592914364
Если исходить из логических соображений,Газизов вроде прав.Но кто говорил, что вирус поддаётся какой то логике ? Куча людей уже заразились.И политики и спортсмены.Ростов со своей стороны поступил так, как требует того регламент, а для Уфы похоже регламента нет.Да и не только для неё.У нас везде где выгодно, следуем букве закона.А где не выгодно, вступают в действия понятия.
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rash1959
1592915199
Тогда почему из-за нескольких тысяч больных заперли в карантин подомам всю страну , 140 000 000!!! людей??? РФС опять в позе страуса, только голова не в песке, а в ж--е.
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JTherry
1592920644
РПЛ давно пора было навести "резкость" в этом вопросе, а пока принцип двойных стандартов процветает, или кто как и с кем договорится, Регламент ваш не работает, г-н Прядкин... надо было его грамотно списать у Бундеслиги, а не у салона красоты...
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Kurt Angel
1592931921
У на сна работе девчонка в середине марта привезла эту херню из Италии. Заражен- не заражен, было не важно. Все ушли на 2 недели карантина. А у этого МУДАКА что в бошке вообще творится?
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фанат джигурды
1592942852
Барановирус так разрекламировали благодаря паникерам и имеющим интерес, что теперь до конца года будет подобие анархии.
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Hektor 84
1592945485
А чего тогда нас всех дома за дураков держали? А как они тогда получается по отдельности тренируются? Он же к чемпу готовился вместе со всей командой. Со всей командой контактировал. Газизов какую то дурь ляпнул. Было вроде заранее оговорено есть больные в команде то технарь этой команде. И не надо больше выдумывать и везти молодежные составы. Надеюсь такого как Сочи Ростов не повторится.
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Hektor 84
1592945622
Не правильно журналюга вопрос поставил. С чего вообще уфа должна со спартаком играть? Есть больной то технарь, не исключено что их больше. Просто умалчивают.
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paracetamol
1592949674
Спердячок начал суетиться?
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