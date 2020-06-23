Газизов: «А почему «Уфа» должна играть со «Спартаком» молодежью?»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в команде.

– Если поправки в регламент не будет приняты, нет опасений, что основа «Уфы» сядет на двухнедельный карантин и против «Спартака» вам придется играть молодежкой?

– А почему мы должны будем играть со «Спартаком» молодежью?

– Один человек у вас заболел. Могут обязать остальных самоизолироваться.

– Хочу пояснить. Мы провели тесты. Один тест был подозрительным. Что мы должны были сделать? Этого человека купировать, изолировать. А первый круг лиц, который с ним контактировал, тоже сначала купировать и провести подтверждающие тесты.

Один тест положительный, мы об этом открыто сказали. А остальные – отрицательные, поэтому мы и продолжаем подготовку к матчу. В чем проблема?

– Но ведь всю основу «Ростова» посадили на карантин...

– Там, видимо, другая история. Курирующие органы города Ростова решили вот так. В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе. Мы же с вами не знаем, что там у них происходило. Мы не знаем про масштабы случившегося. Нам сложно сейчас обсуждать слухи.

– Но если есть хотя бы один заболевший, по нынешнему регламенту, то и вся команда, по идее, изолируется.

– Нет, только контактирующие лица. А это устанавливаем не мы, а курирующие органы. Они принимают решение, не мы. Выносят свой вердикт – мы его выполняем.

Мы сделали такое официальное заявление на своем официальном сайте, чтобы не было никаких кривотолков и разночтений.

– Иными словами, вы уверены, что 27 июня со «Спартаком» сыграете основной? И никаких санкций на вас не наложат?

– Мы завтра сдаем очередные пятидневные тесты. Если они окажутся отрицательными, то никаких проблем я не вижу. Раз курирующие органы ничего нам не сказал, значит, все нормально. Значит, претензий к нам нет.