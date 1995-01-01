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    Газизов: «А почему «Уфа» должна играть со «Спартаком» молодежью?»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в команде.

    – Если поправки в регламент не будет приняты, нет опасений, что основа «Уфы» сядет на двухнедельный карантин и против «Спартака» вам придется играть молодежкой?

    – А почему мы должны будем играть со «Спартаком» молодежью?

    – Один человек у вас заболел. Могут обязать остальных самоизолироваться.

    – Хочу пояснить. Мы провели тесты. Один тест был подозрительным. Что мы должны были сделать? Этого человека купировать, изолировать. А первый круг лиц, который с ним контактировал, тоже сначала купировать и провести подтверждающие тесты.

    Один тест положительный, мы об этом открыто сказали. А остальные – отрицательные, поэтому мы и продолжаем подготовку к матчу. В чем проблема?

    – Но ведь всю основу «Ростова» посадили на карантин...

    – Там, видимо, другая история. Курирующие органы города Ростова решили вот так. В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе. Мы же с вами не знаем, что там у них происходило. Мы не знаем про масштабы случившегося. Нам сложно сейчас обсуждать слухи.

    – Но если есть хотя бы один заболевший, по нынешнему регламенту, то и вся команда, по идее, изолируется.

    – Нет, только контактирующие лица. А это устанавливаем не мы, а курирующие органы. Они принимают решение, не мы. Выносят свой вердикт – мы его выполняем.

    Мы сделали такое официальное заявление на своем официальном сайте, чтобы не было никаких кривотолков и разночтений.

    – Иными словами, вы уверены, что 27 июня со «Спартаком» сыграете основной? И никаких санкций на вас не наложат?

    – Мы завтра сдаем очередные пятидневные тесты. Если они окажутся отрицательными, то никаких проблем я не вижу. Раз курирующие органы ничего нам не сказал, значит, все нормально. Значит, претензий к нам нет.

    • «Уфа» подтвердила, что у одного из футболистов подозрение на COVID-19.
    • Матч 23-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1) был сыгран основным составом «Уфы».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3190

      морозз 14 минут назад

      Пипец, заболел один значит и все подтянутся...это уже вакханалия какая то! Называется это так...пусть страдают все, не только мы! Если бы УФА играла с бомжами было бы всё ясно и понятно...карантин и молодёжка! Бомжи неприкосновенные в этом плане, все остальные пофиг!

      0
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      Рейтинг: +4179

      Alekxei Z. 34 минуты назад

      Такое ощущение , что некоторые журналисты заряжены раздувать тему коронавируса. Вторая древнейшая профессия, а в С-Э первая...

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      Рейтинг: +3335

      Давид59 1 час назад

      По-моему РФС сам запутался в своём же регламенте. Случай Уфы ничем не отличается от Ростова. Какая разница сколько человек заболело? Ростов обязали полностью уйти на карантин, а могли как в случае с Уфой здоровых несколько раз протестировать и разрешить играть.

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      Рейтинг: +640

      _Marqella_ > Давид59 1 час назад

      В УФЕ грамотные руководители, в Ростове колхозники....

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