Главные новости дня. Березуцкий отказался возглавить ЦСКА, «Ростов» раскритиковал РПЛ за отсутствие решения по матчу с «Сочи»

Экс-форвард «ПСЖ» и «Ливерпуля» Н’Гог завершил карьеру в 31 год
Гончаренко после матча с «Зенитом» уехал в Белоруссию. ЦСКА не смог связаться с тренером для проведения совещания. Готовить команду к ближайшему матчу будет Овчинников.
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