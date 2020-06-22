«СЭ»: матч «Сочи» – «Ростов» не будет переигран

Матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» переигрываться не будет, утверждает «СЭ».

По информации источника, вероятное внесение поправок в регламент РПЛ не может иметь обратной силы, поэтому результат игры пересматривать не планируется.

Все игроки основного состава «Ростова» были на карантине, поэтому на матч с «Сочи» отправились воспитанники академии донского клуба в возрасте от 16 до 19 лет.

Южане разгромили соперника со счетом 10:1.

«Сочи» отказался переносить встречу с «Ростовом», а через двое суток РПЛ и РФС разрешили перенести поединок между «Краснодаром» и «Динамо».

«Ростов» – о матче в Сочи: «РПЛ самоустранилась, столкнув лбами два клуба. У нас нет претензий к «Сочи»