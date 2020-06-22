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    «СЭ»: матч «Сочи» – «Ростов» не будет переигран

    Матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» переигрываться не будет, утверждает «СЭ».

    По информации источника, вероятное внесение поправок в регламент РПЛ не может иметь обратной силы, поэтому результат игры пересматривать не планируется.

    • Все игроки основного состава «Ростова» были на карантине, поэтому на матч с «Сочи» отправились воспитанники академии донского клуба в возрасте от 16 до 19 лет.
    • Южане разгромили соперника со счетом 10:1.
    • «Сочи» отказался переносить встречу с «Ростовом», а через двое суток РПЛ и РФС разрешили перенести поединок между «Краснодаром» и «Динамо».

    «Ростов» – о матче в Сочи: «РПЛ самоустранилась, столкнув лбами два клуба. У нас нет претензий к «Сочи»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.06.2020 22:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +20616

      пьяныйхоровод 31 минуту назад

      Новый вброс г.... на вентилятор .

      0
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      Рейтинг: +36

      Kurt Angel 42 минуты назад

      А на основании чего его должны переигрывать то? Его изначально не надо было играть. А то сделали - не понравилось - переиграем.
      Что за нытье...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9264

      ufos73 57 минут назад

      Сами придумали сами опровергли... Где вообще хоть кто то говорил о переигровке???

      1
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      ...
      Рейтинг: +36

      Kurt Angel > ufos73 41 минуту назад

      да как из всех щелей истерили с шурыгиной когда-то, теперь так же истерят с этим матчем

      -1
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