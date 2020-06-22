Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«СЭ»: матч «Сочи» – «Ростов» не будет переигран

22 июня 2020, 22:54
29

Матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» переигрываться не будет, утверждает «СЭ».

По информации источника, вероятное внесение поправок в регламент РПЛ не может иметь обратной силы, поэтому результат игры пересматривать не планируется.

  • Все игроки основного состава «Ростова» были на карантине, поэтому на матч с «Сочи» отправились воспитанники академии донского клуба в возрасте от 16 до 19 лет.
  • Южане разгромили соперника со счетом 10:1.
  • «Сочи» отказался переносить встречу с «Ростовом», а через двое суток РПЛ и РФС разрешили перенести поединок между «Краснодаром» и «Динамо».

«Ростов» – о матче в Сочи: «РПЛ самоустранилась, столкнув лбами два клуба. У нас нет претензий к «Сочи»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ufos73
1592856905
Сами придумали сами опровергли... Где вообще хоть кто то говорил о переигровке???
Ответить
Plyash
1592860649
Героический матч для Ростова-младшего,мальчишки всю жизнь будут помнить эту игру,тут они мужчинами стали,у девчёнок на них глаза горят.Ни в коем случае нельзя переигрывать. Да и сочинских уродов нельзя забывать,пусть всю жизнь ходят и оглядываются.
Ответить
Sky Spartak
1592860787
Чего это ради,он должен быть переигран..поздняки....
Ответить
Axe111
1592863588
рфс помойка в действии, весь мир смеётся вам в рыло!!!!
Ответить
anjaneri
1592866415
сочные тоже взялись за побитие младенцев..., и не стыдно...
Ответить
Бухбух
1592880780
А с какого ... этот матч должен быть переигран? Ростов сам виноват, что играли пацаны. И виноват, прежде всего, Байрамян (или кто там?). Всех перезаражал, а щас отмалчивается. Нужно было всего-то режим самоизоляции соблюдать, а не шататься где попало. Так что спрашивать, в первую очередь, нужно с медперсонала Ростова. Погребняк, Плиев отсидели две недели - и нет проблем. Ну а Сочи очень серьезно настраивались на этот матч, а проблемы Ростова их не должны были волновать.
Ответить
Соарес
1592890649
Гнилое Сочи ,гнилой рфс
Ответить
Давид59
1592894390
У Ростова был шанс на переигровку. Если бы они схватили технарь и опротестовали его. А так, на матч вышли. Чего теперь кулаками махать?
Ответить
kazak161
1592897437
Ростов и не настаивал на переигровке, руководство ранее писало что к Сочи претензии не имеет, так что ни кто не ноет и кулаками не машет!
Ответить
zigbert
1592923654
Другого решения вряд ли можно было ожидать. РПЛ следует букве закона и никаких изменений в регламенте делать не собирается. Но впереди еще много игр и никто не застрахован от этой болезни.
Ответить
Главные новости
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
3
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
10:47
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
8
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
5
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
1
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
12
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
1
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все новости
Все новости
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
1
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
5
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
12
Определен лучший форвард России
08:49
1
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
3
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
26
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
7
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
8
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+