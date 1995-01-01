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    «Ростов» – о матче в Сочи: «РПЛ самоустранилась, столкнув лбами два клуба. У нас нет претензий к «Сочи»

    «Ростов» опубликовал заявление по матчу 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10). Южане считают, что лига устранилась от решения проблемы.

    «Ростов» считает, что решение по проведению матча 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов» должна была принять Российская Премьер-лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе.

    При этом в любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на ФК «Сочи». Вместо принятия решения Лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики.

    У футбольного клуба «Ростов» нет претензий к ФК «Сочи». Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов – подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ», – написали ростовчане.

    • Основа «Ростова» не играла в Сочи, поскольку находится на карантине.
    • «Ростов» в таблице идет четвертым.
    • 27 июня в 24-м туре РПЛ южане сыграют дома против «Арсенала».

    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1407

      evgevg13 30 минут назад

      золотые слова

      1
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      Рейтинг: +1530

      Genz 1 час назад

      А у лиги регламент утвержден и там нет поблажек Ростову. Какого куя Ростов требует нового регламента и мешает уважаемым людям отдыхать

      0
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      Рейтинг: +3630

      Yurok161 > Genz 31 минуту назад

      Там есть поблажки только для Динамо?Или ты как всегда 3,14зданул не подумав?

      1
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      Рейтинг: +39377

      MaxRnD > Yurok161 30 минут назад

      Иронизирует же

      0
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      Рейтинг: +5863

      paracetamol 1 час назад

      РПЛ знает свое дело! Все клубы разделил на свои и не свои.

      1
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      Рейтинг: +3047

      alarm 1 час назад

      вася хряк что на это ответит?

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      Рейтинг: +20612

      пьяныйхоровод 1 час назад

      А у адептов "народной" есть претензии почему то .

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