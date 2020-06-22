«Ростов» – о матче в Сочи: «РПЛ самоустранилась, столкнув лбами два клуба. У нас нет претензий к «Сочи»

«Ростов» опубликовал заявление по матчу 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10). Южане считают, что лига устранилась от решения проблемы.

«Ростов» считает, что решение по проведению матча 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов» должна была принять Российская Премьер-лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе.

При этом в любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на ФК «Сочи». Вместо принятия решения Лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики.

У футбольного клуба «Ростов» нет претензий к ФК «Сочи». Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов – подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ», – написали ростовчане.