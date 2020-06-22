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  • «Ростов» – о матче в Сочи: «РПЛ самоустранилась, столкнув лбами два клуба. У нас нет претензий к «Сочи»

«Ростов» – о матче в Сочи: «РПЛ самоустранилась, столкнув лбами два клуба. У нас нет претензий к «Сочи»

22 июня 2020, 18:18
22

«Ростов» опубликовал заявление по матчу 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10). Южане считают, что лига устранилась от решения проблемы.

«Ростов» считает, что решение по проведению матча 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов» должна была принять Российская Премьер-лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе.

При этом в любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на ФК «Сочи». Вместо принятия решения Лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики.

У футбольного клуба «Ростов» нет претензий к ФК «Сочи». Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов – подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ», – написали ростовчане.

  • Основа «Ростова» не играла в Сочи, поскольку находится на карантине.
  • «Ростов» в таблице идет четвертым.
  • 27 июня в 24-м туре РПЛ южане сыграют дома против «Арсенала».

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (22)
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paracetamol
1592840724
РПЛ знает свое дело! Все клубы разделил на свои и не свои.
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evgevg13
1592843370
золотые слова
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морозз
1592850159
Сначала дать пинка бомжу Дюкову превратившему наш футбол в посмешище! А вот затем разогнать весь совет РПЛ со своим зиц председателем и провести честные выборы и в РФС и в РПЛ! Бомжей объявить форс мажором и прекратить с ними сотрудничать!
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vka1970
1592851906
Дюкова давно пора гнать с поста руководителя РПЛ.Устроил из РПЛ настоящую клоунаду над которой вся Европа ржёт и за голову хватается.Осталось ещё право первой ночи зениту включить и будет полный аллес гут.Не удивлюсь если газпром и это решение поддержит.Эбать так эбать всё что ещё шевелится.
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Juic
1592856791
Муахахаха!!! Даже в Ростове поняли, что наговорили лишнего, слишком перестарались давить на эмоции. Переобулись в прыжке. И только диванные моралисты продолжают изворачиваться.
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Spinorr
1592897324
Может у них в Ростове и нет претензий к Сочи. у города Ростов-на-Дону нет претензий к городу Сочи. Может у президента футбольного клуба Ростов нет претензий к владельцу Сочи Ротенбергу. А у меня, обычного болельщика, есть, и именно к владельцу клуба. Перед ним встала дилемма: поступить по человечески, порядочно или прикрываясь интересами клуба и регламентом игнорировать неписанные правила честной игры. Он выбрал второе, тем самым уронив в глазах людей не только свою но и репутацию клуба. И есть претензии к тем, кто таких нечестных людей приближает к себе.
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