«Там для дыхания маленькие дырочки». Кокорин сфотографировался в маске за 29,5 тысячи рублей

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал фото в маске с надписью «К 9». Она сделана специально для него. Metaratings выяснил, что средство защиты стоит 29,5 тысячи рублей.

У игрока таких масок как минимум две – разноцветные. Их делают по заказу в московском ателье.

«Там для дыхания маленькие дырочки», – написал футболист в инстаграме.