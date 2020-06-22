«Там для дыхания маленькие дырочки». Кокорин сфотографировался в маске за 29,5 тысячи рублей

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал фото в маске с надписью «К 9». Она сделана специально для него. Metaratings выяснил, что средство защиты стоит 29,5 тысячи рублей.
У игрока таких масок как минимум две – разноцветные. Их делают по заказу в московском ателье.
«Там для дыхания маленькие дырочки», – написал футболист в инстаграме.
- Кокорин принадлежит «Зениту».
- На прошлой неделе игрок оформил первый хет-трик после выхода из тюрьмы.
- Кокорин планирует продолжить карьеру за рубежом.
Источник: Metaratings