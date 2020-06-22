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  • «Там для дыхания маленькие дырочки». Кокорин сфотографировался в маске за 29,5 тысячи рублей

«Там для дыхания маленькие дырочки». Кокорин сфотографировался в маске за 29,5 тысячи рублей

22 июня 2020, 15:54
27

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал фото в маске с надписью «К 9». Она сделана специально для него. Metaratings выяснил, что средство защиты стоит 29,5 тысячи рублей.

У игрока таких масок как минимум две – разноцветные. Их делают по заказу в московском ателье.

«Там для дыхания маленькие дырочки», – написал футболист в инстаграме.

  • Кокорин принадлежит «Зениту».
  • На прошлой неделе игрок оформил первый хет-трик после выхода из тюрьмы.
  • Кокорин планирует продолжить карьеру за рубежом.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (27)
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Fireman-100
1592832423
Всегда и всем говорю, что он дебил.
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777+
1592832507
Что пандемия делает с людьми...? Не будешь руки мыть - еще не то получишь!!! Простую маску и в аптеке можно закупить, А вот мозги в аптеке вряд ли купишь!!!
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ufos73
1592833348
Развели лоха на бабки ))))))
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NewLife
1592833763
Только человек с психологией носителя такой маски может радоваться, забивая три гола детям, ублюдок одним словом.
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swot1205
1592834957
ну не сусветный дол ба ё б. великовозрастное детё. в стране гражданам есть нечего, а этот даун фигней маится
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JTherry
1592835051
понторез на все 60 тыс. руб.))
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Мага 13
1592837011
на намордник похожа)
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portero
1592838362
понты важнее футбола, а жаль...
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rash1959
1592838783
Да, тюрьма мозгов не добавляет.
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Romio-xxx
1592840468
Зачем здесь реклама из интим магазина?))))БДСМщик сраный)))
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