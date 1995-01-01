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    «Там для дыхания маленькие дырочки». Кокорин сфотографировался в маске за 29,5 тысячи рублей

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал фото в маске с надписью «К 9». Она сделана специально для него. Metaratings выяснил, что средство защиты стоит 29,5 тысячи рублей.

    У игрока таких масок как минимум две – разноцветные. Их делают по заказу в московском ателье.

    «Там для дыхания маленькие дырочки», – написал футболист в инстаграме.

    • Кокорин принадлежит «Зениту».
    • На прошлой неделе игрок оформил первый хет-трик после выхода из тюрьмы.
    • Кокорин планирует продолжить карьеру за рубежом.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии16
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      Рейтинг: +11

      yereminz 2 минуты назад

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      0
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      Рейтинг: +722

      Puddle 7 минут назад

      У хряков для дыхания 2 дырочки. Называется пятачок

      -1
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      Рейтинг: +4871

      subbotaspartak > Puddle 3 минуты назад

      У тебя тоже две дырочки рабочие есть,
      Только размер уже, наверное, - жесть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +728

      vmonomah17 23 минуты назад

      Прикольно его igorfendetta подколол по знакам препинания))))

      0
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      Рейтинг: +4928

      JTherry 29 минут назад

      понторез на все 60 тыс. руб.))

      2
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      Рейтинг: +1893

      swot1205 30 минут назад

      ну не сусветный дол ба ё б. великовозрастное детё. в стране гражданам есть нечего, а этот даун фигней маится

      3
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      Рейтинг: +489

      NewLife 50 минут назад

      Только человек с психологией носителя такой маски может радоваться, забивая три гола детям, ублюдок одним словом.

      5
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      Рейтинг: +1893

      swot1205 > NewLife 30 минут назад

      Братуха, великие слова ты изрек:)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4871

      subbotaspartak > NewLife 4 минуты назад

      Им такие маски надо на голову и на зад зараз.
      Спецзаказ.

      0
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      Рейтинг: +9242

      ufos73 57 минут назад

      Развели лоха на бабки ))))))

      4
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      Рейтинг: +389

      vsespartak01 > ufos73 25 минут назад

      АГА!ЕСЛИ НЕ КУПИТ МАСКУ !ОТКЛЮЧАТ ГАЗ!

      0
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      Рейтинг: +1214

      777+ 1 час назад

      Что пандемия делает с людьми...?
      Не будешь руки мыть - еще не то получишь!!!
      Простую маску и в аптеке можно закупить,
      А вот мозги в аптеке вряд ли купишь!!!

      4
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      Рейтинг: +4871

      subbotaspartak > 777+ 2 минуты назад

      Почему, они у него как оттуда.

      0
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      Рейтинг: +6794

      piligrim1986 1 час назад

      долбосран

      2
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      Рейтинг: +186

      Fireman-100 1 час назад

      Всегда и всем говорю, что он дебил.

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