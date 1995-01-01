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    По три игрока «Сочи» и «Ахмата» попали в символическую сборную тура РПЛ от InStat. Спартаковцев нет

    Сервис футбольной статистики InStat подготовил символическую сборную 23-го тура РПЛ. В ней есть игроки пяти клубов из 14, которые приняли участие в туре.

    Лучший индекс (суммирует успешность/продуктивность всех действий футболиста на поле) у форварда «Сочи» Александра Кокорина – 468.

    • Кокорин оформил в матче против «Ростова» хет-трик (10:1).
    • В символической сборной не оказалось футболистов «Спартака», который обыграл «Арсенал» в гостях (3:2).
    • Следующий тур РПЛ начнется 26 июня, в пятницу.

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии8
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      Рейтинг: +11

      yereminz 4 минуты назад

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      Рейтинг: +4928

      JTherry 18 минут назад

      Кока и Зе болотный, попав в сборную тура от InStat, опустили рейтинг сервиса на дно... "отыгрались" на молодежке Ростова, улучшили свои "бомбардирские" показатели) срамота!!!

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      Рейтинг: +39360

      MaxRnD > JTherry 9 минут назад

      По всей видимости сервисы не совсем в курсе, какими составами игралась та игра

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      Рейтинг: +4928

      JTherry > MaxRnD 2 минуты назад

      все сервисы статистики в курсе безобразий, творимых в нашем футболе... роботу-калькулятору не вставить человеческую душу! а в Бомбардире собралась шайка спартако-фобов...

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      Рейтинг: +627

      _Marqella_ 1 час назад

      Бомбардир совсем решил спартак опустить,каждый час эту новость выкладывать...

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      Рейтинг: +4057

      vladik12 > _Marqella_ 55 минут назад

      Ты тупой? Не видишь разницы между их новостями? Там сервис "Опта", здесь - "Инстат".

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      Рейтинг: +675

      valkam72 > vladik12 53 минуты назад

      Эх владик. Опередил. Да что с них взять, педикулезных. Они только видят слово Спартак, а остальное не читают. Этим они и отличаются от остальных болел. Т.е. своей тупостью.

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      Рейтинг: +627

      _Marqella_ > vladik12 5 минут назад

      Ахаха, конечно вижу, смысл то от этого не меняется...тролят вас отлично...

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