По три игрока «Сочи» и «Ахмата» попали в символическую сборную тура РПЛ от InStat. Спартаковцев нет

Сервис футбольной статистики InStat подготовил символическую сборную 23-го тура РПЛ. В ней есть игроки пяти клубов из 14, которые приняли участие в туре.
Лучший индекс (суммирует успешность/продуктивность всех действий футболиста на поле) у форварда «Сочи» Александра Кокорина – 468.
- Кокорин оформил в матче против «Ростова» хет-трик (10:1).
- В символической сборной не оказалось футболистов «Спартака», который обыграл «Арсенал» в гостях (3:2).
- Следующий тур РПЛ начнется 26 июня, в пятницу.
Источник: РПЛ