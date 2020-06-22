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  • По три игрока «Сочи» и «Ахмата» попали в символическую сборную тура РПЛ от InStat. Спартаковцев нет

По три игрока «Сочи» и «Ахмата» попали в символическую сборную тура РПЛ от InStat. Спартаковцев нет

22 июня 2020, 16:28
29

Сервис футбольной статистики InStat подготовил символическую сборную 23-го тура РПЛ. В ней есть игроки пяти клубов из 14, которые приняли участие в туре.

Лучший индекс (суммирует успешность/продуктивность всех действий футболиста на поле) у форварда «Сочи» Александра Кокорина – 468.

  • Кокорин оформил в матче против «Ростова» хет-трик (10:1).
  • В символической сборной не оказалось футболистов «Спартака», который обыграл «Арсенал» в гостях (3:2).
  • Следующий тур РПЛ начнется 26 июня, в пятницу.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Спартак Ахмат Крылья Советов
Комментарии (29)
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_Marqella_
1592832909
Бомбардир совсем решил спартак опустить,каждый час эту новость выкладывать...
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JTherry
1592835731
Кока и Зе болотный, попав в сборную тура от InStat, опустили рейтинг сервиса на дно... "отыгрались" на молодежке Ростова, улучшили свои "бомбардирские" показатели) срамота!!!
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paracetamol
1592839806
Ильин и Кокорин попали по-делу. Лунев и Иваныч - тоже. А вот что там Чорлука с Игнатьевым делают?
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СвинкаСправедливости
1592839861
Что там делают игроки Сочи? Максименко и Ларссон обязаны быть в этой сборной. Как и Джикия.
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valkam72
1592843046
Стыдно как раз за зеболотного с кокошей, которые попали в эту сбродную
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evgevg13
1592848300
Следующий раз Сочи сыграют с детьми 2010- го года рождения, накидают им штук сто мячей и прочно, всем составом займут место в символической сборной...
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vka1970
1592849881
А чё сочинцы детишек с яслей не привезли себе на спаринг ? Обновили б очередной рекорд и поставили бы крест на вход в любую приличную компанию.Им не привыкать.Замарались по полной.
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sobaka120982
1592850106
Уже и Ростов официально заявил что к Сочи нет претензий но не имёться вам((( опять не до эксперты жгут))) ребят я живу в тёплом климате причём круглогодично ! Под боком море пальмы))) а вы в своих сранных городках с заводами... вот от этого у вас и зависть . А вам то что бы быть на нашем месте нужно бабло платить
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Hektor 84
1592853827
Звездный час зе болотного!!! В сборную его!
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Sky Spartak
1592861254
А нормальная сборная тура,,будет представлена ? Игроки сочи ТОЧНО не должны быть лучшие...!!!!!!!!! Так как играли не с основой..
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