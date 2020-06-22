По три игрока «Сочи» и «Ахмата» попали в символическую сборную тура РПЛ от InStat. Спартаковцев нет

Сервис футбольной статистики InStat подготовил символическую сборную 23-го тура РПЛ. В ней есть игроки пяти клубов из 14, которые приняли участие в туре.

Лучший индекс (суммирует успешность/продуктивность всех действий футболиста на поле) у форварда «Сочи» Александра Кокорина – 468.