Тренер «Ростова» Тедеев: «На месте игроков «Сочи» я бы точно не вышел на поле»

Заур Тедеев, тренер «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10), считает, что сочинцы не должны были выходить на поле. Для хозяев разгромная победа стала волевой.

«Я осуждать этих футболистов не могу, не имею права – это не моя команда. Но был бы я на месте этих игроков, я бы точно не вышел на поле. Думаю, что в команде есть определенные лидеры, которые в этой ситуации, возможно, могли подойти к руководству или тренерскому штабу и сказать, что это не тот матч, где они могли бы проявить свои лучшие качества, и не тот матч, где они должны реализовывать свой профессиональный потенциал. Но осуждать я никого не имею права, это не мое дело», – сказал Тедеев ТАСС.