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  • Тренер «Ростова» Тедеев: «На месте игроков «Сочи» я бы точно не вышел на поле»

Тренер «Ростова» Тедеев: «На месте игроков «Сочи» я бы точно не вышел на поле»

22 июня 2020, 15:10
37

Заур Тедеев, тренер «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10), считает, что сочинцы не должны были выходить на поле. Для хозяев разгромная победа стала волевой.

«Я осуждать этих футболистов не могу, не имею права – это не моя команда. Но был бы я на месте этих игроков, я бы точно не вышел на поле. Думаю, что в команде есть определенные лидеры, которые в этой ситуации, возможно, могли подойти к руководству или тренерскому штабу и сказать, что это не тот матч, где они могли бы проявить свои лучшие качества, и не тот матч, где они должны реализовывать свой профессиональный потенциал. Но осуждать я никого не имею права, это не мое дело», – сказал Тедеев ТАСС.

  • Основа южан не играла в Сочи, поскольку находится на карантине.
  • «Ростов» в таблице идет четвертым.
  • 27 июня в 24-м туре РПЛ южане сыграют дома против «Арсенала».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. Молодежное первенство Сочи Ростов Тедеев Заур
Комментарии (37)
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MaxRnD
1592828347
В этой истории очень неприятно удивили Полоз и Новосельцев. Рыжий Ваня так вообще чуть мальчонку вратаря не покалечил, добивая мяч в ворота
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Garrincha58
1592828717
а зачем вообще надо было приезжать на матч с пионерами лучше бы было 0-3 чем 1-10 так что сами виноваты ростовчане
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portero
1592830169
каждый на своем месте, могли и вы не выходить, но уже всё сделано...
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Kurt Angel
1592830625
Так вот на что рассчитывало руководство Ростова, когда молодняк отправляли )) То что Сочи станет СТЫДНО и не выйдут на поле. Что-то пошло не так))) P.S. Ну вот как еще относится к руководству Ростова?
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Torvald64
1592831322
Давайте всё-таки не будем валить с больной головы на здоровую. Игрок - прежде всего, профессионал - у него контракт, и если от него клуб требует выйти на поле здесь и сейчас - он выходит и делает дело. Если и задавать вопросы к Сочи с точки зрения этики, то исключительно к руководству. Требовать от игроков бунтовать против их собственного работодателя во имя абстрактной справедливости по меньше мере неразумно.
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sochi-2013
1592831687
Ростовчане устроили провокацию. Я хоть и болел за них, но это чистый демарш Карпина и Ко. Десяток то футболистов основной команды, с отрицательными тестами, набралось бы легко. Из 40 (+ -) то человек ! Где почитать объяснение руководства Ростова, как они допустили такую ситуацию?
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Kollljan
1592833253
Если бы игроки Сочи не вышли бы на поле, то получили бы технарь. За что, спрашивается? В Сочи все здоровы, между прочим. Это Ростову не надо было приезжать на игру и получить технарь. Или РФС без согласия клубов перенести матч. Футболисты здесь не при чем.
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Давид59
1592834479
Хорошо говорить за других! Это то же, что копаться в чужом кошельке. Как легко - могли и не выйти! А вот не могли не выйти! А потом по судам бегай, когда уволят? Очень умно!
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BarStep
1592835019
На месте тренеров Ростова я бы Байрамяна, по возвращению из Армении, посадил бы на 14-и дневный карантин и только потом, после получения отрицательного теста на COVID, допустил бы его к тренировкам и общению с командой.. И была бы нормальная игра в Сочи, правда без нулевого пациента (но это не велика потеря для Ростова), и не было бы этого срача вокруг уже сыгранного матча, и ни кто бы сейчас не валил бы всё это дерьмо на Сочи и его хозяина, и не перекладывал бы вину с больной головы на здоровую... Да, тренер «Ростова» Тедеев? А делов было всего-то, да гл. тренер Карпин?
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paracetamol
1592840956
Тедеев: «На месте игроков «Сочи» я бы точно не вышел на поле»... ---------------------------------- Тогда бы им поражение засчитали, а ты был бы рад, физрук.
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