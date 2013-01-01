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    Тренер «Ростова» Тедеев: «На месте игроков «Сочи» я бы точно не вышел на поле»

    Заур Тедеев, тренер «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10), считает, что сочинцы не должны были выходить на поле. Для хозяев разгромная победа стала волевой.

    «Я осуждать этих футболистов не могу, не имею права – это не моя команда. Но был бы я на месте этих игроков, я бы точно не вышел на поле. Думаю, что в команде есть определенные лидеры, которые в этой ситуации, возможно, могли подойти к руководству или тренерскому штабу и сказать, что это не тот матч, где они могли бы проявить свои лучшие качества, и не тот матч, где они должны реализовывать свой профессиональный потенциал. Но осуждать я никого не имею права, это не мое дело», – сказал Тедеев ТАСС.

    • Основа южан не играла в Сочи, поскольку находится на карантине.
    • «Ростов» в таблице идет четвертым.
    • 27 июня в 24-м туре РПЛ южане сыграют дома против «Арсенала».

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:10
    Комментарии26
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      Рейтинг: +11

      yereminz 2 минуты назад

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      Рейтинг: +3704

      BarStep 29 минут назад

      На месте тренеров Ростова я бы Байрамяна, по возвращению из Армении, посадил бы на 14-и дневный карантин и только потом, после получения отрицательного теста на COVID, допустил бы его к тренировкам и общению с командой.. И была бы нормальная игра в Сочи, правда без нулевого пациента (но это не велика потеря для Ростова), и не было бы этого срача вокруг уже сыгранного матча, и ни кто бы сейчас не валил бы всё это дерьмо на Сочи и его хозяина, и не перекладывал бы вину с больной головы на здоровую... Да, тренер «Ростова» Тедеев? А делов было всего-то, да гл. тренер Карпин?

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      Рейтинг: +39359

      MaxRnD > BarStep 22 минуты назад

      Абсолютно никто от этого не застрахован. Покрутился в общественных, полез немытыми руками к глазам, носу и вуаля

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      Рейтинг: +3328

      Давид59 38 минут назад

      Хорошо говорить за других! Это то же, что копаться в чужом кошельке. Как легко - могли и не выйти! А вот не могли не выйти! А потом по судам бегай, когда уволят? Очень умно!

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      Рейтинг: +1947

      Kollljan 59 минут назад

      Если бы игроки Сочи не вышли бы на поле, то получили бы технарь. За что, спрашивается? В Сочи все здоровы, между прочим. Это Ростову не надо было приезжать на игру и получить технарь. Или РФС без согласия клубов перенести матч. Футболисты здесь не при чем.

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      Рейтинг: +4928

      JTherry > Kollljan 8 минут назад

      переносить матчи имеет право РПЛ, а не РФС, но Прядкин и Ко самоустранились от этого процесса, переложив все на плечи самих команд, мол, договаривайтесь сами... выбрали на свою голову - подглядывающих)))

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      Рейтинг: +3868

      sochi-2013 1 час назад

      Ростовчане устроили провокацию. Я хоть и болел за них, но это чистый демарш Карпина и Ко. Десяток то футболистов основной команды, с отрицательными тестами, набралось бы легко. Из 40 (+ -) то человек ! Где почитать объяснение руководства Ростова, как они допустили такую ситуацию?

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      Рейтинг: +39359

      MaxRnD > sochi-2013 1 час назад

      Кто мешал вам нивелировать т.н. "провокацию" со счётом 1-2, 1-3 или 1-4, тем самым минимизировав негатив со стороны СМИ ?
      Допустили какую "ситуацию" ? Есть требования роскомнадзора наконец. Если ещё до игры некоторые одарённые команду обвинили в преступлении против государства, то что бы началось, если бы Ростов приехал с командой из потенциальных контактёров ?

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      Рейтинг: +2549

      алдан2014 > sochi-2013 57 минут назад

      Всех на карантин закрыли

      1
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      Рейтинг: +3868

      sochi-2013 > MaxRnD 51 минуту назад

      Сборная России в отборочном матче Евро-2020 в Саранске обыграла команду Сан-Марино (9:0).
      Ну никто не возмутился, (там вообще любители играют) и не предложил против них выставить наших эстрадников.
      Ростовчане, как минимум , учитывая обещания некоторых отгрузить парочку голов, рассчитывали на ничью,
      Ну а вышло, что вышло. Может, если бы они поменьше языком трепали, сочинцы тройкой бы и ограничились.

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      Рейтинг: +39359

      MaxRnD > sochi-2013 38 минут назад

      Взрослая сборная обыграла Сан-Марино U19 ?
      Эстрадники причём вообще ?
      Ну, вы проявили упёртость и принципиальность, отомстили пацанятам, наколотили червонец, вызвали в СМИ бурю негативных эмоций, чем вы теперь собственно не довольны ?
      PS Ещё раз внимательно пересмотрите момент, когда Новосельцев вбиват мяч в ворота, частично станет понятно откуда у людей столько негатива после игры

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      Рейтинг: +3868

      sochi-2013 > MaxRnD 23 минуты назад

      Ты не забыл, где Новосельцев играл до Сочи и сезон 15-16?, Может поэтому он и ВБИВАЛ? И вообще, я обратил внимание, что больше свирепствовали бывшие игроки Ростова. Почему?

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      Рейтинг: +39359

      MaxRnD > sochi-2013 16 минут назад

      Я внизу на эту тему отписался. Дичайшим образом неприятно. С Новосельцевым в принципе всё понятно, там с моральными установками швах, а вот от Полоза не ожидал и всегда считал его адекватным.

      PS Но к теме-то эти параллели какое отношение имеют ?

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      Рейтинг: +1445

      Torvald64 1 час назад

      Давайте всё-таки не будем валить с больной головы на здоровую. Игрок - прежде всего, профессионал - у него контракт, и если от него клуб требует выйти на поле здесь и сейчас - он выходит и делает дело. Если и задавать вопросы к Сочи с точки зрения этики, то исключительно к руководству.
      Требовать от игроков бунтовать против их собственного работодателя во имя абстрактной справедливости по меньше мере неразумно.

      5
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      Рейтинг: +32

      Kurt Angel 1 час назад

      Так вот на что рассчитывало руководство Ростова, когда молодняк отправляли ))
      То что Сочи станет СТЫДНО и не выйдут на поле. Что-то пошло не так)))
      P.S. Ну вот как еще относится к руководству Ростова?

      5
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      Рейтинг: +39359

      MaxRnD > Kurt Angel 1 час назад

      Глубокая мысль и по всей видимости результат серьёзной аналитики ?

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      Рейтинг: +32

      Kurt Angel > MaxRnD 55 минут назад

      89800884548

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      Рейтинг: +1311

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Он спокойно может ими гордиться, особенно вратарём.

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      Рейтинг: +2199

      Axe111 1 час назад

      Это НЕ ФУТБОЛИСТЫ!!!

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      Рейтинг: +39691

      portero 1 час назад

      каждый на своем месте, могли и вы не выходить, но уже всё сделано...

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