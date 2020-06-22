Ибрагимович может перейти в «Фиорентину»

«Фиорентина» проявляет интерес к нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу, сообщает Football Italia.
По информации источника, флорентийский клуб уже связывался с 38-летним футболистом и его агентом Мино Райолой, чтобы обсудить возможное сотрудничество.
Этим летом истечет контракт шведа с нынешним клубом, поэтому он может достаться «Фиорентине» бесплатно.
- Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе.
- Форвард провел 10 матчей, забил четыре гола и сделал один ассист.
- Сейчас игрок восстанавливается после травмы икроножной мышцы.
Источник: Football Italia