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    Ибрагимович может перейти в «Фиорентину»

    «Фиорентина» проявляет интерес к нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу, сообщает Football Italia.

    По информации источника, флорентийский клуб уже связывался с 38-летним футболистом и его агентом Мино Райолой, чтобы обсудить возможное сотрудничество.

    Этим летом истечет контракт шведа с нынешним клубом, поэтому он может достаться «Фиорентине» бесплатно.

    • Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе.
    • Форвард провел 10 матчей, забил четыре гола и сделал один ассист.
    • Сейчас игрок восстанавливается после травмы икроножной мышцы.

    Источник: Football Italia

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