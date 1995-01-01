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    Ротенберг: «Любой клуб на месте «Сочи» отказался бы от переноса матча с «Ростовом». Люди, пишущие грязь, не знают детали, не оценивают ситуацию»

    Президент «Сочи» Борис Ротенберг считает, что его клуб поступил правильно, отказавшись от переноса матча 23-го тура РПЛ против «Ростова» (10:1). У гостей выступали футболисты не старше 19 лет.

    «Никто же не говорит, а что произошло в «Ростове», где за десять дней до матча были уже первые случаи, и почему тогда не ограничили тех игроков, а необходимо было это сделать спустя неделю, когда заражение было массовым.

    Никто от этого не застрахован, но не надо перекладывать эту проблему на нас. Думаю, любой клуб, кто был бы на нашем месте, тоже отказался бы от переноса, так как была договоренность. Если бы мы согласились, то остальные бы обратились в Премьер-лигу искать такие даты.

    При переносе было бы непонятно, как бы мы выглядели в конце сезона, сколько бы у нас было травмированных. Нам же тоже надо подниматься по турнирной таблице, для нас каждая игра как финал.

    Простому обывателю неизвестны все детали тренировочного процесса: восстановление, нагрузки, почему мы не играем на второй-третий день в календаре. Ему это все непонятно, кроме того, что приехали дети, над ними кто-то издевался в виде команды «Сочи», и так думать неправильно и глупо.

    Люди реально не оценивают ситуацию, когда пишут такую грязь в интернете. Я понимаю, что у всех есть какие-то свои недовольства, им делать нечего, они комментируют то, чего не понимают, начинают издеваться над футболистами», – сказал Ротенберг ТАСС.

    • По сведениям «Спорт-Экспресса», следующий матч «Ростов» сможет провести футболистами основы хотя бы частично.
    • Для «Сочи» сезон в РПЛ дебютный.
    • Сочинцы идут в таблице девятыми.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии29
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      Рейтинг: +207

      plehanov6 15 минут назад

      Любой клуб мог отказаться от переноса матча с командой засранцев, но " ОРЕНБУРГ", в отличие от некоторых, не отказался от переноса! И "КРАСНОДАР" не отказывается от переноса матча с " Динамо"! Кто вас, засранцев, вообще теперь поддерживать будет? Думаю, даже половина( а,то, и больше) сочинцев от вас теперь отвернутся!!! РЕКОРДСМЕНЫ ХЕРОВЫ!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +4907

      JTherry > plehanov6 8 минут назад

      это название команды Сочи, а по факту - бывшее дынамо из Питера, а по составу вообще - зенит-3, в Сочи их по просьбе сверху загнали стадион Фишт осваивать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +656

      valkam72 16 минут назад

      За себя отвечай, а не другие клубы. Поносники хреновы. Синиту позор кстати

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1631

      Александ1982 16 минут назад

      Краснодар мужики, не то что некоторые!!Газмяс 2!!

      2
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      Рейтинг: -931

      Бoрат 44 минуты назад

      Краснодар тебе в дышло . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +2192

      KPCCSPB 1 час назад

      Забавно, что масквабад ноет почти весь, ведь Ростов спихнуть и убить выгодно только москвичам, а они про Газпром говорят, лицемерные такие.. И совести нету у масквабада вообще..

      0
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      Рейтинг: +15341

      bset > KPCCSPB 1 час назад

      Выгодно как раз Зениту, чтобы его южная любовница не упала в ФНЛ. Продавили вариант с продолжением чемпионата, потом дали указ Сочам не соглашаться не перенос. Еще и при помощи админ-ресурса выбили себе домашнюю встречу против Спартака в кубке. Вам нужно срочно организовывать свой чемпионат - Зенит, Зенит-2, Сочи и Оренбург. Вот там будете известным частям тела мериться.

      5
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      Рейтинг: +2051

      serhio80 > KPCCSPB 1 час назад

      Езжай на йух пиД)ербужец. бзениту нужно оставить свой фармклуб и поставщика очков в вышке, вот вы и визжите

      3
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      ...
      Рейтинг: +2192

      KPCCSPB > serhio80 1 час назад

      Да уж, свинарник во всей красе как обычно, вы же с него не слезаете.. Это ваше место, особенно в ЕК. Когда в КР слетит, опять Газпром виноват будет у вас.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2192

      KPCCSPB > bset 1 час назад

      Ахаха, что ты несёшь вообще, на московских командах уже 15 очков собрали, какие фармы? Зачем это надо вообще, если на конкурентах очки без проблем собираем... Ты от обиды что-ли, что вас такой сриптак выбил, и должен третью игру дома играть, вообще котелок пустой что-ли?

      0
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      Рейтинг: +207

      plehanov6 > KPCCSPB 12 минут назад

      Сразу видно гнилую натуру *******!!!

      1
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      Рейтинг: +2947

      playsh 2 часа назад

      Вротенберг,конечно же, нам не могут быть известны "все детали тренировочного процесса..." и далее по тексту.Но что мешало вам выпустить молодых ребят и разбавить их тремя-четырьмя из основы?Это было бы благородней и честней?
      Вы же не могли не понимать,что во всём случившемся виновны в первую очередь чиновники из РФС и РПЛ? Вы просто воспользовались ситуацией.
      Но подобное может случиться с любым клубом.

      4
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      Рейтинг: +339

      Бардюр > playsh 1 час назад

      Даже не Вротенберг, а вРОТебутЕНБЕРГ. ********, Краснодар дал согласие Динамо на перенос матча.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2947

      playsh > Бардюр 35 минут назад

      Ну ты дал гари,язык сломаешь!!! Но красиво.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15341

      bset 2 часа назад

      Вротенберг: Любой клуб поступил бы также, как Сочи
      Спустя час:
      Краснодар и Динамо договорились о переносе матча.

      Клуб вроде бы в Краснодарском крае находится, а методы набора очков типично питерские. Там бы и оставались, зачем ехать краснодарский футбол позорить?

      10
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      Рейтинг: +2191

      Axe111 2 часа назад

      во-первых сочи это НЕ КЛУБ!!!!! Во-вторых НАСТОЯЩИЙ КЛУБ ПЕРЕНЕС БЫ ИГРУ!!!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4040

      vladik12 2 часа назад

      Какие же вонючки.

      2
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      Рейтинг: +64

      Снег 2 часа назад

      АЗ воздам... Молвил всевышний...
      Динамо развалили, развалите и Сочи.
      Народные деньги , захваченные вами, не принесут счастья. Будьте готовы.

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