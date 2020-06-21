Ротенберг: «Любой клуб на месте «Сочи» отказался бы от переноса матча с «Ростовом». Люди, пишущие грязь, не знают детали, не оценивают ситуацию»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг считает, что его клуб поступил правильно, отказавшись от переноса матча 23-го тура РПЛ против «Ростова» (10:1). У гостей выступали футболисты не старше 19 лет.

«Никто же не говорит, а что произошло в «Ростове», где за десять дней до матча были уже первые случаи, и почему тогда не ограничили тех игроков, а необходимо было это сделать спустя неделю, когда заражение было массовым.

Никто от этого не застрахован, но не надо перекладывать эту проблему на нас. Думаю, любой клуб, кто был бы на нашем месте, тоже отказался бы от переноса, так как была договоренность. Если бы мы согласились, то остальные бы обратились в Премьер-лигу искать такие даты.

При переносе было бы непонятно, как бы мы выглядели в конце сезона, сколько бы у нас было травмированных. Нам же тоже надо подниматься по турнирной таблице, для нас каждая игра как финал.

Простому обывателю неизвестны все детали тренировочного процесса: восстановление, нагрузки, почему мы не играем на второй-третий день в календаре. Ему это все непонятно, кроме того, что приехали дети, над ними кто-то издевался в виде команды «Сочи», и так думать неправильно и глупо.

Люди реально не оценивают ситуацию, когда пишут такую грязь в интернете. Я понимаю, что у всех есть какие-то свои недовольства, им делать нечего, они комментируют то, чего не понимают, начинают издеваться над футболистами», – сказал Ротенберг ТАСС.