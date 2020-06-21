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  • Ротенберг: «Любой клуб на месте «Сочи» отказался бы от переноса матча с «Ростовом». Люди, пишущие грязь, не знают детали, не оценивают ситуацию»

Ротенберг: «Любой клуб на месте «Сочи» отказался бы от переноса матча с «Ростовом». Люди, пишущие грязь, не знают детали, не оценивают ситуацию»

21 июня 2020, 12:36
48

Президент «Сочи» Борис Ротенберг считает, что его клуб поступил правильно, отказавшись от переноса матча 23-го тура РПЛ против «Ростова» (10:1). У гостей выступали футболисты не старше 19 лет.

«Никто же не говорит, а что произошло в «Ростове», где за десять дней до матча были уже первые случаи, и почему тогда не ограничили тех игроков, а необходимо было это сделать спустя неделю, когда заражение было массовым.

Никто от этого не застрахован, но не надо перекладывать эту проблему на нас. Думаю, любой клуб, кто был бы на нашем месте, тоже отказался бы от переноса, так как была договоренность. Если бы мы согласились, то остальные бы обратились в Премьер-лигу искать такие даты.

При переносе было бы непонятно, как бы мы выглядели в конце сезона, сколько бы у нас было травмированных. Нам же тоже надо подниматься по турнирной таблице, для нас каждая игра как финал.

Простому обывателю неизвестны все детали тренировочного процесса: восстановление, нагрузки, почему мы не играем на второй-третий день в календаре. Ему это все непонятно, кроме того, что приехали дети, над ними кто-то издевался в виде команды «Сочи», и так думать неправильно и глупо.

Люди реально не оценивают ситуацию, когда пишут такую грязь в интернете. Я понимаю, что у всех есть какие-то свои недовольства, им делать нечего, они комментируют то, чего не понимают, начинают издеваться над футболистами», – сказал Ротенберг ТАСС.

  • По сведениям «Спорт-Экспресса», следующий матч «Ростов» сможет провести футболистами основы хотя бы частично.
  • Для «Сочи» сезон в РПЛ дебютный.
  • Сочинцы идут в таблице девятыми.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (48)
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valkam72
1592732327
Фууу на вас, поносные
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Чехов на Садовой
1592732783
Хоть ссы ему в глаза - всё божья роса. Настолько офигевший нувориш, презирающий остальных (не входящих в его шайку) граждан, что все цензурные слова у меня закончились. Шандец !!!
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plehanov6
1592741325
Любой клуб мог отказаться от переноса матча с командой засранцев, но " ОРЕНБУРГ", в отличие от некоторых, не отказался от переноса! И "КРАСНОДАР" не отказывается от переноса матча с " Динамо"! Кто вас, засранцев, вообще теперь поддерживать будет? Думаю, даже половина( а,то, и больше) сочинцев от вас теперь отвернутся!!! РЕКОРДСМЕНЫ ХЕРОВЫ!!!
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mikatv
1592744142
От болельщика "Зенита". Многие ждали, что тренерский состав и ключевые игроки «Сочи» займут принципиальную позицию и не захотят позориться. Придут к начальству, потребуют все-таки перенести матч. Ну или хотя бы выставят против «Ростова» молодежный состав, чтобы сохранить принципы честной игры — Fair Play. Однако главный тренер команды спрятал голову в песок и решил не рисковать рабочим местом. «Сделаю, как скажет руководство», — сказал он и выставил на игру всех своих звезд. Мы видели как сочинцы радовались голам. Каждое взятие ворот праздновали так, будто обыгрывают Бразилию на чемпионате мира. Зачем нужно было устраивать такой разгром, спросите вы? Всё просто: по контракту, за каждый гол футболисты получают солидные премиальные. Легкие деньги — обыгрывают детей, а платят за это вполне по-взрослому. В общем, это была одна из самых позорных страниц в истории российского футбола. И на контрасте — еще одна новость специально для Ротенберга. Краснодарцы тоже могли бы сегодня упереться и настоять на игре с Динамо. Им очки очень нужны: команда борется за место в Лиге Чемпионов. Но «Краснодар» это частный клуб, в отличие от газпромовского «Сочи». Владелец кубанской команды предприниматель Сергей Галицкий прекрасно понимает, что есть вещи поважнее очков в турнирной таблице, и самый важный капитал — это человеческая репутация. Понимает то, чего никогда не осмыслят «эффективные» менеджеры из «Газпрома». И я искренне желаю Галицкому успехов. А игрокам «Сочи» я ничего не желаю. У них и так всё есть: деньги, машины, квартиры. Больше им, наверное, ничего и не надо. P.S. Как известно официальным владельцем клуба "Сочи" числится тот самый Борис Ротенберг. Друг детства Путина, который стал миллиардером и олигархом после прихода последнего к власти.
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Sviro
1592747531
Не любой! Вот Краснодар не отказался и пошёл навстречу Динамо. Потому что у них есть честь и достоинство - не укатывать детский сад. А сочам - позорище!! Даже со счётом не могли остановиться. Да что там говорить Ротенберг, он и сеть ротенберг.
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GoLenaStop
1592751371
Очередная ублюдочная жидо-газпромовская тварь вякает про футбол? Урод, верни деньги народу, то что из земли нашей украл! из земли, за которую мы воевали и воюем!!! В рот тебе берг -ПОДОНОК! СОЧИ - ССУКИ...просто никто..опозорились, показали силу газпромовских денег в битве против взвода ростовских пацанов! А они победили, потому что вышли на игру и забили первыми!!!! Ростельмаш - правда с нами! С уважением.
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kvm
1592752115
вРОТэнберг
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kvm
1592752424
в рот ему ноги за такое...
Ответить
житель СПб
1592759455
На речь Ротенберга отлично и спокойно ответил Галицкий. При этом - позиции клубов не сравнить! Сочи из Лиги не вылетит (принято решение об увеличении числа клубов в Лиге), а Краснодар реально борется за Лигу Чемпионов. Галицкий заработал деньги сам - а Ротенберг взял их из национальных природных ресурсов. Здесь все ясно, без комментариев. А Краснодару и Ростову - успехов!
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sochi-2013
1592769615
Провокацию ростовчане устроили. Я хоть и болел за них, но это чистый демарш Карпина и Ко. Десяток то футболистов основной команды, с отрицательными тестами, набралось бы легко. Из 40 (+ -) то человек ! Где почитать объяснение руководства Ростова, как они допустили такую ситуацию?
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