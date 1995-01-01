Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Семак: «В «Ростове» были здоровые футболисты, почему он играл в Сочи вот таким составом?»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не понимает, почему «Ростов» в матче 23-го тура против «Сочи» (1:1) выступал футболистами не старше 19 лет, имея здоровых из основы. По мнению специалиста, в регламент нужно внести изменения.

    «Для меня самое важное, что следовало сделать перед возобновлением, — это прописать в регламенте, что значит «контактирующий с заболевшим». Нужно было прописать так, чтобы больной не играл, а здоровый играл.

    Почему «Ростов», где были здоровые футболисты, вчера играл вот таким составом? Я рад за молодых ребят, но надо чeтко прописать и понять, чтобы ни один из клубов не страдал от этого», – сказал Семак.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 12-очковым отрывом.
    • «Ростов» занимает четвертое место, в команде зафиксировали вспышку коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 414000 человек.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:37
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2231

      general.lizyukov 2 минуты назад

      Сирожа, ты чего? Их на карантин посадили, никто не может играть из взрослой команды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      Бриг 21 минуту назад

      ЦСКА выглядели в защите как дети Ростова. Но это не важно. Судя по всему, чемпионат закончился. А кто ответит за возобновление игр во время эпидемии? Как народ будет голосовать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4772

      alp 33 минуты назад

      . Молодец, Серега, именно так и должно было быть.. Ростов облажался, не отследил... и попытался поставить раком стоящий раком сочи.. епстепственно, тот был не готов расставлять булки шире - парни, это естессвенно!!! кроме того, и не должен был!!! и победил, нуахуле!!! не надо делать из ростова героя.. динамо так же облажалось, но, к моему удивлению, ведет себя адекватно... на очереди краснодар и арсенал + соперники динамо на месяц вперед... маячит очередная пауза в чемпионате, или даже его завершение с призанием чемпионства за Зенитом!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4621

      ivany4 38 минут назад

      За Семака, заказных экспертов-журналистов с матча, футбольных чиновников, давно подумали врачи и специалисты эпидемиологи. Достаточно одного заболевшего, чтоб слегла вся команда. А в отсутствии действующего лекарства, это намеренное распространение инфекции.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +989

      kvm 40 минут назад

      семаку вшили чип 5ж

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1234

      Niko 41 минуту назад

      Здравый смысл. Слушайте чинуши!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +750

      Semenycch 59 минут назад

      Семак и тут совершенно прав!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1845

      житель СПб 1 час назад

      Тут народ Семака ругает, а сейчас в Матч-ТВ как раз такой подход обсуждали, и подтвердили, что в Германии именно так и поступают. И предлагали у нас также. Так что не торопитесь его осуждать - может быть, логика в его словах есть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2918

      playsh 1 час назад

      Семак,не задавай глупых вопросов.В команде карантин. А на поле вышел не второй состав,а ребята из футбольной академии,собранные за день до этого.Между собой они не контактировали.Совсем тупой?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20590

      пьяныйхоровод > playsh 59 минут назад

      Ах в команде карантин ! А чего его не было раньше , когда можно было предотвратить распространение заразы ? Нет , всем покуй было . Накосячили , а потом ФК Сочи виноват .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39058

      MaxRnD > пьяныйхоровод 53 минуты назад

      Как он мог быть раньше, если вирус раньше не диагностировался ? Ты такой же тупой, как и Семак ? Поопылились там все что ли ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2918

      playsh > пьяныйхоровод 49 минут назад

      Мы не можем судить,что можно было,что нельзя,потому,что не знаем всей правды,поэтому пусть разбираются чиновники от футбола,ну за что-то они должны зарплату получать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20590

      пьяныйхоровод > MaxRnD 41 минуту назад

      Режим самоизоляции сняли - можно во все тяжкие ? Заразившийся и заразивший должен нести ответственность за своё распи.....во . Короче нех.. было по кафешантанам шляться . Сиди на базе ,тренируйся . Раз решили доигрывать чемп , надо быть предельно осторожными . А насчёт Богданыча ....Уж не думаешь ли ты что умнее его ( или он глупее тебя)? Если так - можешь поздравить себя с манией величия .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2569

      Павелий > playsh 20 минут назад

      У всех тренеров Зенита прописано в контаркте, что они обязаны ныть, как им тяжело: денег на 3-й состав не дают, скупать больше 5 человек из другой команды разом нельзя, играть в 10 легионеров на поле нельзя... Позор менеджменту Зенита! Даёшь референдум на разрешение ГОСУДАРСТВЕННОЙ компании Газпром вливать деньги в Зенит!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +578

      FCTB > Павелий 10 минут назад

      А ты видел контракт тренеров Зенита?? Подписывал его наверное даже еще)))
      Х*н* не пиши.. Интернет боец

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +330

      Бардюр 1 час назад

      Не ожидал от Семака подобного. Вроде здравый человек. Половина тестов на вирус дают ложный результат. Об этом говорят медики на официальном уровне во всех странах. Только на второй или третий тест выявляется наличие вируса Даже если ты сдал тест и он у тебя отрицательный ты не можешь быть уверен в том, что ты не инфицирован.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77248
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru