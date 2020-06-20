Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак: «В «Ростове» были здоровые футболисты, почему он играл в Сочи вот таким составом?»

Семак: «В «Ростове» были здоровые футболисты, почему он играл в Сочи вот таким составом?»

20 июня 2020, 21:37
28

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не понимает, почему «Ростов» в матче 23-го тура против «Сочи» (1:1) выступал футболистами не старше 19 лет, имея здоровых из основы. По мнению специалиста, в регламент нужно внести изменения.

«Для меня самое важное, что следовало сделать перед возобновлением, — это прописать в регламенте, что значит «контактирующий с заболевшим». Нужно было прописать так, чтобы больной не играл, а здоровый играл.

Почему «Ростов», где были здоровые футболисты, вчера играл вот таким составом? Я рад за молодых ребят, но надо чeтко прописать и понять, чтобы ни один из клубов не страдал от этого», – сказал Семак.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 12-очковым отрывом.
  • «Ростов» занимает четвертое место, в команде зафиксировали вспышку коронавируса.
  • По всему миру от инфекции умерло более 414000 человек.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Зенит Семак Сергей
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1592679464
Есть на этот счёт требования роскомнадзора , а ещё есть такое понятие, как инкубационный период при инфицировании. Серёжу в гугле забанили по всей видимости, раз такие вопросы задаёт.
Ответить
Бардюр
1592679545
Не ожидал от Семака подобного. Вроде здравый человек. Половина тестов на вирус дают ложный результат. Об этом говорят медики на официальном уровне во всех странах. Только на второй или третий тест выявляется наличие вируса Даже если ты сдал тест и он у тебя отрицательный ты не можешь быть уверен в том, что ты не инфицирован.
Ответить
Plyash
1592679665
Семак,не задавай глупых вопросов.В команде карантин. А на поле вышел не второй состав,а ребята из футбольной академии,собранные за день до этого.Между собой они не контактировали.Совсем тупой?
Ответить
alp
1592681625
. Молодец, Серега, именно так и должно было быть.. Ростов облажался, не отследил... и попытался поставить раком стоящий раком сочи.. епстепственно, тот был не готов расставлять булки шире - парни, это естессвенно!!! кроме того, и не должен был!!! и победил, нуахуле!!! не надо делать из ростова героя.. динамо так же облажалось, но, к моему удивлению, ведет себя адекватно... на очереди краснодар и арсенал + соперники динамо на месяц вперед... маячит очередная пауза в чемпионате, или даже его завершение с призанием чемпионства за Зенитом!!
Ответить
general.lizyukov
1592683500
Сирожа, ты чего? Их на карантин посадили, никто не может играть из взрослой команды.
Ответить
panmon
1592689684
Не ожидал от Семака... Неужели от такой идиот, что не понимает что такое карантин? Уверен, что нет. Тогда зачем говорить такую чушь? Газпрому подлизать?
Ответить
deinego77@yandex.ru
1592689736
ТАм Мужики играли а не гавно какое то
Ответить
deinego77@yandex.ru
1592690379
семак ты ******* ты ******* ты *******
Ответить
VVM1964
1592691416
Либо совсем дурак , либо журналюги опять всё переврали (((
Ответить
Ден 781
1592709690
Ты дурочек Серега что ли ? Знаешь что такое карантин ? Все кто контактировал с больными садятся на карантин, если что
Ответить
Главные новости
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
2
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
10:47
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
8
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
5
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
1
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
12
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
1
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все новости
Все новости
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
1
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
5
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
12
Определен лучший форвард России
08:49
1
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
3
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
3
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
26
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
7
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
8
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+