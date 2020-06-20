Семак: «В «Ростове» были здоровые футболисты, почему он играл в Сочи вот таким составом?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не понимает, почему «Ростов» в матче 23-го тура против «Сочи» (1:1) выступал футболистами не старше 19 лет, имея здоровых из основы. По мнению специалиста, в регламент нужно внести изменения.

«Для меня самое важное, что следовало сделать перед возобновлением, — это прописать в регламенте, что значит «контактирующий с заболевшим». Нужно было прописать так, чтобы больной не играл, а здоровый играл.

Почему «Ростов», где были здоровые футболисты, вчера играл вот таким составом? Я рад за молодых ребят, но надо чeтко прописать и понять, чтобы ни один из клубов не страдал от этого», – сказал Семак.