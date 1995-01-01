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    Уткин: «Как быть Кокорину? Тихонько по пьяни *** чиновнику – срок. Публично гасить пацанов – премиальные. Реально сложно»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин потроллил нападающего Александра Кокорина после матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом».

    «И как теперь быть Кокорину? Тихонько по пьяни *** [ударить] (и не попасть) чиновнику – срок. Публично полтора часа гасить пацанов (и три гола) – премиальные! Нет, ну это реально сложно. Тут собьешься», – написал Уткин в твиттере.

    • «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1, одержав самую крупную победу в истории РПЛ.
    • Кокорин в этом матче оформил хет-трик.
    • «Ростов» выпустил на игру молодежный состав (16-19 лет), поскольку футболисты основы находятся на карантине.
    • В октябре 2018 года Кокорин стал фигурантом уголовного дела, ударив стулом чиновника Дениса Пака. Почти год форвард провел за решеткой.

    Источник: Твиттер Василия Уткина

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    Сегодня, 09:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1588

      Ганнибал Лектор 17 минут назад

      Не Кокорин виновен в том, что произошло. Он - профессионал. Он вышел и без распальцовки дал парням мастер-класс

      0
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      Рейтинг: +4220

      TOL47 55 минут назад

      Зеболотный большее чмо . Кокорин в подкатах вроде не пластался и не толкал пацанов , в отличии от многих сочинских мужланов.

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      Рейтинг: +342

      vsespartak01 > TOL47 47 минут назад

      привет!почему у вас такие болелы злые дубовые и бездарные?почему мало нормальных здесь?может то что питер и выгребываются многие?особенно ваш кпссник !

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      Рейтинг: +2159

      KPCCSPB > vsespartak01 25 минут назад

      А почему ты такой нытик старый? Который про футбол ничего не знает, а научился только на публику скулить и ждать одобрение? Ты себя адекватом считаешь? Я тебя огорчу, ты пропагандируешь одно, а по факту делаешь другое. Ты с у ч к а, которая лбами людей сталкивает, в дискуссии ты полный 0. У тебя никогда нету аргументов и фактов, только твоя больная шизофрения. Покажи мне хоть одну тему, где ты не пускаешь сопли, а пишешь аргументами, старый ублюдок. Заведи семью, пока не поздно, а то так и кончишь, никому не нужным на бомбардире. Запомни одно, по свиным правилам тут никто общаться не собирается, можешь это свое хотение, в коробку положить, тут люди, которые высказывают своё мнение, а не чтобы угодить кому-то, в отличие от тебя, ты всегда похвалы ждёшь, тебя никто никогда не любил? Что ты из себя жертву вечно строишь, иди жизнь хоть посмотри, сутками тут гниёшь, бесполезный.

      1
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      Рейтинг: +1491

      Genz 1 час назад

      Вася шутит. Любовничек ночью ему поднял настроение

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