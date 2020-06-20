Уткин: «Как быть Кокорину? Тихонько по пьяни *** чиновнику – срок. Публично гасить пацанов – премиальные. Реально сложно»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин потроллил нападающего Александра Кокорина после матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом».
«И как теперь быть Кокорину? Тихонько по пьяни *** [ударить] (и не попасть) чиновнику – срок. Публично полтора часа гасить пацанов (и три гола) – премиальные! Нет, ну это реально сложно. Тут собьешься», – написал Уткин в твиттере.
- «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1, одержав самую крупную победу в истории РПЛ.
- Кокорин в этом матче оформил хет-трик.
- «Ростов» выпустил на игру молодежный состав (16-19 лет), поскольку футболисты основы находятся на карантине.
- В октябре 2018 года Кокорин стал фигурантом уголовного дела, ударив стулом чиновника Дениса Пака. Почти год форвард провел за решеткой.
Источник: Твиттер Василия Уткина