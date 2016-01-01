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    «Сочи» извинился перед «Ростовом» за предматчевую шутку про школьников

    Пресс-атташе «Сочи» Александр Груднев признал, что клуб неудачно пошутил о составе «Ростова» в преддверии очного матча 23-го тура РПЛ.

    В связи с этим он принес извинения донскому клубу.

    «Наверное, к самому футболу внимания было меньше, чем к тому, что происходило вокруг. Я как пресс-атташе несу ответственность за то, что происходит, и в первую очередь хочу извиниться перед болельщиками «Ростова» и самим клубом. Мне кажется, неправильно было так делать, мы погорячились, мне очень неудобно за то, что всe так получилось. То, как это выглядело, и то, как это было подано в СМИ, не отражает ценностей нашего клуба и профессиональную этику.

    Мне хотелось бы извиниться от лица клуба, потому что я понимаю, что профессиональный клуб не должен себя так вести. Чувствую вину и не только перед «Ростовом», но и перед нашими тренерами и руководством. Была попытка креатива, а в итоге она обернулась против нас. Если бы мы знали, как всe обернется, то не делали бы этого. Поэтому хочется извиниться перед всеми», – сказал Груднев.

    • Пост в инстаграме с шуткой про школьников был удален менее чем через час после публикации.
    • «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1.
    • Средний возраст игроков в заявке донской команды на этот матч – 17,2 лет.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +278

      Алекс636363 1 минуту назад

      да вас вообще сейчас все команды выносить должны, самая гнусная команда лиги после ахмата

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      Рейтинг: +2219

      general.lizyukov 1 час назад

      А просто не отпускать сомнительные шутки - религия не позволяла? Или ох..ли от внезапного счастья, что крышу снесло? Бог не фраер, он всё видит, Как-нибудь вам это аукнется.

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