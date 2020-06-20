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  • «Сочи» извинился перед «Ростовом» за предматчевую шутку про школьников

«Сочи» извинился перед «Ростовом» за предматчевую шутку про школьников

20 июня 2020, 09:21
9

Пресс-атташе «Сочи» Александр Груднев признал, что клуб неудачно пошутил о составе «Ростова» в преддверии очного матча 23-го тура РПЛ.

В связи с этим он принес извинения донскому клубу.

«Наверное, к самому футболу внимания было меньше, чем к тому, что происходило вокруг. Я как пресс-атташе несу ответственность за то, что происходит, и в первую очередь хочу извиниться перед болельщиками «Ростова» и самим клубом. Мне кажется, неправильно было так делать, мы погорячились, мне очень неудобно за то, что всe так получилось. То, как это выглядело, и то, как это было подано в СМИ, не отражает ценностей нашего клуба и профессиональную этику.

Мне хотелось бы извиниться от лица клуба, потому что я понимаю, что профессиональный клуб не должен себя так вести. Чувствую вину и не только перед «Ростовом», но и перед нашими тренерами и руководством. Была попытка креатива, а в итоге она обернулась против нас. Если бы мы знали, как всe обернется, то не делали бы этого. Поэтому хочется извиниться перед всеми», – сказал Груднев.

  • Пост в инстаграме с шуткой про школьников был удален менее чем через час после публикации.
  • «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1.
  • Средний возраст игроков в заявке донской команды на этот матч – 17,2 лет.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (9)
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general.lizyukov
1592635083
А просто не отпускать сомнительные шутки - религия не позволяла? Или ох..ли от внезапного счастья, что крышу снесло? Бог не фраер, он всё видит, Как-нибудь вам это аукнется.
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Алекс636363
1592641820
да вас вообще сейчас все команды выносить должны, самая гнусная команда лиги после ахмата
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Алекс636363
1592641903
чтобы больше ни одного очка не набрали - вот чего вам желаю. продажная команда, примазавшаяся к сочи. валите в питер, футбольные проститутки.
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plehanov6
1592641924
сочи! вы - ДЕБИЛЫ!!! вас любой, здравомыслящий, ЧЕЛОВЕК, не простит никогда! Исключение могут составить газпром и зенит... вы ОПОЗОРИЛИСЬ на всю РОССИЮ, а, возможно, и на весь мир!!!
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Hektor 84
1592644757
Ростову тоже надо пошутить. Выставить фото с помойки и сфотошопить на фото игрочишек фк Сочи.
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Decorhome
1592653798
Изгои
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Lexx09
1592654885
Мерзко на душе от таких матчей. Плевался по окончанию.
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