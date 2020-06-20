«Сочи» извинился перед «Ростовом» за предматчевую шутку про школьников

Пресс-атташе «Сочи» Александр Груднев признал, что клуб неудачно пошутил о составе «Ростова» в преддверии очного матча 23-го тура РПЛ.

В связи с этим он принес извинения донскому клубу.

«Наверное, к самому футболу внимания было меньше, чем к тому, что происходило вокруг. Я как пресс-атташе несу ответственность за то, что происходит, и в первую очередь хочу извиниться перед болельщиками «Ростова» и самим клубом. Мне кажется, неправильно было так делать, мы погорячились, мне очень неудобно за то, что всe так получилось. То, как это выглядело, и то, как это было подано в СМИ, не отражает ценностей нашего клуба и профессиональную этику.

Мне хотелось бы извиниться от лица клуба, потому что я понимаю, что профессиональный клуб не должен себя так вести. Чувствую вину и не только перед «Ростовом», но и перед нашими тренерами и руководством. Была попытка креатива, а в итоге она обернулась против нас. Если бы мы знали, как всe обернется, то не делали бы этого. Поэтому хочется извиниться перед всеми», – сказал Груднев.