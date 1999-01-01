Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Президент «Сочи» Ротенберг: «Почему я должен был переносить игру с «Ростовом»? Как бы я посмотрел в глаза ребятам? Правила нужно соблюдать»

    Борис Ротенберг, президент «Сочи», полагает, что матч 23-го тура РПЛ против «Ростова» (10:1) переносить не стоило. Функционеру понравились соперники.

    «Прежде всего, хочу отдать должное ростовским пацанам. Ребята мне очень понравились. Вот честно. Вратарь хороший у них Денис Попов, пенальти взял. Их бросили на амбразуру. То, что они могли, то и сделали. Это будущее нашего футбола.

    Не знаю, правда, для чего это нужно было «Ростову»… Пацаны же толком не тренировались. Слава богу, что никто не травмировался. Это самое важное. Пацаны остались здоровы.

    Понимаете, есть Роспотребнадзор. Правила нужно соблюдать. Мы со своей стороны это сделали. Готовились к игре, ничего не нарушали. Перенести матч? Но никто же не знает, что будет через месяц! Никто вам сейчас не скажет.

    И зачем создавать прецедент? Тогда в будущем любые команды смогут этим манипулировать… У нас два больных, давайте перенесeм… Зачем? Я бы на такое не пошeл. И почему я должен был перенести игру? Ну вот как? Как бы я посмотрел в глаза своим ребятам?» – сказал Ротенберг.

    • «Ростов» играл футболистами молодежного состава и воспитанниками академии.
    • Команда осталась в РПЛ четвертой.
    • «Сочи» одержал самую крупную победу в истории РПЛ.

    Знакомимся с пацанами, которые тащат взрослый «Ростов»: рэпер, философ, благотворитель и другие

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:35
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +319

      Sergh4 13 минут назад

      Ну и **** же этот Борис!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2156

      Axe111 20 минут назад

      Какие же муд**и!!! А когда этот сброд заболел ангиной(а может и не заболел) какого х** перенесли матч!?!?!?!? Позорище жалкое а не команда!!!!!! ЭТО ПОЗОР ВСЕГО РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА НА ВЕСЬ МИР,РЖУТ ВСЕ!!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +612

      valkam72 28 минут назад

      А когда дристали - просили перенести. Цинизм зашкаливает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      ipxxxx 29 минут назад

      Боря, да все нормально, не оправдывайся, му.дак тыы знатный со своим другом с поправками в конституцию

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77226
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru