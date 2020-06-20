Президент «Сочи» Ротенберг: «Почему я должен был переносить игру с «Ростовом»? Как бы я посмотрел в глаза ребятам? Правила нужно соблюдать»

Борис Ротенберг, президент «Сочи», полагает, что матч 23-го тура РПЛ против «Ростова» (10:1) переносить не стоило. Функционеру понравились соперники.

«Прежде всего, хочу отдать должное ростовским пацанам. Ребята мне очень понравились. Вот честно. Вратарь хороший у них Денис Попов, пенальти взял. Их бросили на амбразуру. То, что они могли, то и сделали. Это будущее нашего футбола.

Не знаю, правда, для чего это нужно было «Ростову»… Пацаны же толком не тренировались. Слава богу, что никто не травмировался. Это самое важное. Пацаны остались здоровы.

Понимаете, есть Роспотребнадзор. Правила нужно соблюдать. Мы со своей стороны это сделали. Готовились к игре, ничего не нарушали. Перенести матч? Но никто же не знает, что будет через месяц! Никто вам сейчас не скажет.

И зачем создавать прецедент? Тогда в будущем любые команды смогут этим манипулировать… У нас два больных, давайте перенесeм… Зачем? Я бы на такое не пошeл. И почему я должен был перенести игру? Ну вот как? Как бы я посмотрел в глаза своим ребятам?» – сказал Ротенберг.

«Ростов» играл футболистами молодежного состава и воспитанниками академии.

Команда осталась в РПЛ четвертой.

«Сочи» одержал самую крупную победу в истории РПЛ.

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