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  • Президент «Сочи» Ротенберг: «Почему я должен был переносить игру с «Ростовом»? Как бы я посмотрел в глаза ребятам? Правила нужно соблюдать»

Президент «Сочи» Ротенберг: «Почему я должен был переносить игру с «Ростовом»? Как бы я посмотрел в глаза ребятам? Правила нужно соблюдать»

20 июня 2020, 00:35
37

Борис Ротенберг, президент «Сочи», полагает, что матч 23-го тура РПЛ против «Ростова» (10:1) переносить не стоило. Функционеру понравились соперники.

«Прежде всего, хочу отдать должное ростовским пацанам. Ребята мне очень понравились. Вот честно. Вратарь хороший у них Денис Попов, пенальти взял. Их бросили на амбразуру. То, что они могли, то и сделали. Это будущее нашего футбола.

Не знаю, правда, для чего это нужно было «Ростову»… Пацаны же толком не тренировались. Слава богу, что никто не травмировался. Это самое важное. Пацаны остались здоровы.

Понимаете, есть Роспотребнадзор. Правила нужно соблюдать. Мы со своей стороны это сделали. Готовились к игре, ничего не нарушали. Перенести матч? Но никто же не знает, что будет через месяц! Никто вам сейчас не скажет.

И зачем создавать прецедент? Тогда в будущем любые команды смогут этим манипулировать… У нас два больных, давайте перенесeм… Зачем? Я бы на такое не пошeл. И почему я должен был перенести игру? Ну вот как? Как бы я посмотрел в глаза своим ребятам?» – сказал Ротенберг.

  • «Ростов» играл футболистами молодежного состава и воспитанниками академии.
  • Команда осталась в РПЛ четвертой.
  • «Сочи» одержал самую крупную победу в истории РПЛ.

Знакомимся с пацанами, которые тащат взрослый «Ростов»: рэпер, философ, благотворитель и другие

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (37)
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ipxxxx
1592603780
Боря, да все нормально, не оправдывайся, му.дак тыы знатный со своим другом с поправками в конституцию
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valkam72
1592603816
А когда дристали - просили перенести. Цинизм зашкаливает.
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Axe111
1592604328
Какие же муд**и!!! А когда этот сброд заболел ангиной(а может и не заболел) какого х** перенесли матч!?!?!?!? Позорище жалкое а не команда!!!!!! ЭТО ПОЗОР ВСЕГО РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА НА ВЕСЬ МИР,РЖУТ ВСЕ!!!!!!!
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Кинстифа
1592627191
Позорище!!!! Вас просили по человечески перенести матч... хотел бы я посмотреть на тех людей. которые этот позорный клуб теперь поддерживать будут.... Надеюсь вылетите в следующем году.. Болельщики Ростова не огорчайтесь. у Вас отличный клуб...
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mikatv
1592632085
То есть 20 лет обворовывать страну и смотреть ей в глаза ничего не мешало, а тут пацанам в глаза ему не посмотреть. За твои бабки они бы не пикнули, стеснительный ты наш.
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petr69
1592633281
Нехорошо как то , противно.Добра ФК "СОЧИ" не пожелаю
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Niko
1592636419
Один из главных иуд страны рассказывает про правила. Тьфу на тебя. Ты только одно правило соблюдаешь, занести чемоданчик или перевести на секретный счёт царю, самбист бизнесмен
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SEREGA 64
1592637193
ПУТИНСКАЯ ПРОДАЖНАЯ ШЛЮХА
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Алекс636363
1592641615
ПОЗОР ПИТЕРСКОМУ ДИНАМО! УБИРАЙСЯ ИЗ СОЧИ, РОТЕНБЕРГ СО СВОЕЙ ПРОДАЖНОЙ КОМАНДОЙ
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Hektor 84
1592644392
Совести у тебя нет петушара!!! В фнл вас надо!
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