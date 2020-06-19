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  • Тренер «Ростова» Тедеев: «Проиграть со счетом 1:10 – страшное дело»

Тренер «Ростова» Тедеев: «Проиграть со счетом 1:10 – страшное дело»

19 июня 2020, 22:43
17

Заур Тедеев, руководивший «Ростовом» в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10), оценил результат встречи. Он назвал поражение страшным.

«Как мы можем говорить о положительном? Положительное только одно: футболисты дебютировали в столь юном возрасте в Премьер-лиге. У кого-то есть мечты, чтобы свои 11 ребят из академии играли в стартовом составе. У нас сегодня их было 18, из них 16 вышли.

Это все воспитанники ростовского футбола. На сегодняшний день мы убеждены, что те футболисты, которые также находятся на самоизоляции — шестеро из молодeжного состава, — придали бы дополнительной мощности, поскольку они хотя бы постарше. Понятно, что все пропущенные мячи были в основном связаны с тем, что нас продавливали. Это связано с возрастом — юные мальчишки.

Заканчивали игру, когда остался всего один 18-летний парень, остальным 16-17, вышел игрок 2004 года рождения. Для любого тренера проиграть со столь крупным счeтом — это страшное дело, но такова судьба. Так сложилась ситуация в России и мире, и не смогла наша команда добиться положительного результата», – сказал Тедеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Ростов» играл футболистами молодежного состава и воспитанниками академии.
  • Команда осталась в РПЛ четвертой.
  • «Сочи» одержал самую крупную победу в истории РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Тедеев Заур
Комментарии (17)
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житель СПб
1592598352
Не пойму я все это. Спорт здесь где? Есть ли короновирус вообще? Если есть - матч надо было переносить. Если нет - то почему вообще футбол прекращали и болельщиков не пускают? Считаю все это очень недостойным. И наш футбол эта ситуация не красит. Учитывая, что принято решение об оставлении в Лиге всех клубов, от такого решения выиграли только конкуренты Ростова. Вот они, видимо, и есть авторы этого решения.
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Plyash
1592598458
Тоже мне тренер,что тут страшного?Страшно не проиграть.Страшно,когда принимают такие решения взрослые подонки от футбола,имени которых мы,скорее всего,не узнаем. Как можно выпускать ещё не сформировавшихся мальчишек на полноценную игру со взрослыми спортсменами?Позор,Сочи. А младшим Ростовчанам низкий поклон за игру,большое спасибо.
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PAREVG.
1592600242
Они просто МУЖИКИ, да проиграли, да очень крупно, НО, играли они в РПЛ, против профессиональной команды, против взрослых и сильных мужиков, которым должно быть стыдно, за результат, а они радовались, что забивали детям... Да против детей играли игроки сборной России, пусть бывшие, но все же .
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ufos73
1592602353
А где вью от игроков и тренеров Соски? Или до них дошло наконец в какое *овно они сами себя загнали?
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Ден 781
1592608548
Желаю Сочи вылететь, прям мерзостью от них несёт, решили ещё школьников в нокаут отправить
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morgan59
1592631455
Почему такие наезды на Сочи. Люди профессионалы, и если им подставляют второй или третий состав нужно играть и забивать. Руководству Ростова позор и презркние. Нажно было оставаться людьми и мужиками. Коли накосячили и прокололись по полной программе, то нужно честно признать свою вину и согласиться с технарём. Эти сопои для детей. Сочи молодцы, показали что играть в поддавки не будут. Разница щабитых пропущеных пригодится.
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general.lizyukov
1592636412
Да ничего страшного, не нагоняй жути. Страшно, что ваше руководство допустило такую ситуацию, что накануне матча выявили больного. А пацанам - респект.
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sochi-2013
1592640001
Да ну нахер, паникер- если бы первым составом проиграли, а так просто полезный опыт!
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paracetamol
1592640722
Да ладно ныть! Сочи - хорошо укомплектованная профессиональная команда, по силе не уступающая Краснодару, Локо и ЦСКА. Неудачи были связаны с тупым физруком, а сейчас настоящий тренер пришел. Далеко не факт, что ростовская основа не загремела бы с близким счетом. Вспомним матч в Питере, где на них стыдно было смотреть.
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