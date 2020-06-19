Тренер «Ростова» Тедеев: «Проиграть со счетом 1:10 – страшное дело»

Заур Тедеев, руководивший «Ростовом» в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10), оценил результат встречи. Он назвал поражение страшным.

«Как мы можем говорить о положительном? Положительное только одно: футболисты дебютировали в столь юном возрасте в Премьер-лиге. У кого-то есть мечты, чтобы свои 11 ребят из академии играли в стартовом составе. У нас сегодня их было 18, из них 16 вышли.

Это все воспитанники ростовского футбола. На сегодняшний день мы убеждены, что те футболисты, которые также находятся на самоизоляции — шестеро из молодeжного состава, — придали бы дополнительной мощности, поскольку они хотя бы постарше. Понятно, что все пропущенные мячи были в основном связаны с тем, что нас продавливали. Это связано с возрастом — юные мальчишки.

Заканчивали игру, когда остался всего один 18-летний парень, остальным 16-17, вышел игрок 2004 года рождения. Для любого тренера проиграть со столь крупным счeтом — это страшное дело, но такова судьба. Так сложилась ситуация в России и мире, и не смогла наша команда добиться положительного результата», – сказал Тедеев в эфире телеканала «Матч Премьер».