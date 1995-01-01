Тренер «Ростова» Тедеев: «Проиграть со счетом 1:10 – страшное дело»

Тоже мне тренер,что тут страшного?Страшно не проиграть.Страшно,когда принимают такие решения взрослые подонки от футбола,имени которых мы,скорее всего,не узнаем.
Как можно выпускать ещё не сформировавшихся мальчишек на полноценную игру со взрослыми спортсменами?Позор,Сочи.
А младшим Ростовчанам низкий поклон за игру,большое спасибо.
Заур Тедеев, руководивший «Ростовом» в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10), оценил результат встречи. Он назвал поражение страшным.
«Как мы можем говорить о положительном? Положительное только одно: футболисты дебютировали в столь юном возрасте в Премьер-лиге. У кого-то есть мечты, чтобы свои 11 ребят из академии играли в стартовом составе. У нас сегодня их было 18, из них 16 вышли.
Это все воспитанники ростовского футбола. На сегодняшний день мы убеждены, что те футболисты, которые также находятся на самоизоляции — шестеро из молодeжного состава, — придали бы дополнительной мощности, поскольку они хотя бы постарше. Понятно, что все пропущенные мячи были в основном связаны с тем, что нас продавливали. Это связано с возрастом — юные мальчишки.
Заканчивали игру, когда остался всего один 18-летний парень, остальным 16-17, вышел игрок 2004 года рождения. Для любого тренера проиграть со столь крупным счeтом — это страшное дело, но такова судьба. Так сложилась ситуация в России и мире, и не смогла наша команда добиться положительного результата», – сказал Тедеев в эфире телеканала «Матч Премьер».
- «Ростов» играл футболистами молодежного состава и воспитанниками академии.
- Команда осталась в РПЛ четвертой.
- «Сочи» одержал самую крупную победу в истории РПЛ.