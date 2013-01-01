Главные новости дня. «Сочи» одержал крупнейшую победу в истории, фанаты «Локомотива» в знак протеста будут покидать стадион на 20-й минуте

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3866

      sochi-2013 1 час назад

      Пацаны молодцы, а если сделают правильный вывод, цены этой игры для них не будет.
      Наверняка, за Ростов, никогда столько людей не болело.

      1
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      Рейтинг: +323

      vsespartak01 > sochi-2013 11 минут назад

      какой они правильный вывод сделают?с ними как с подопытными кроликами обошлись-это правильный вывод?это позорище!

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