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  • Главные новости дня. «Сочи» одержал крупнейшую победу в истории, фанаты «Локомотива» в знак протеста будут покидать стадион на 20-й минуте

Главные новости дня. «Сочи» одержал крупнейшую победу в истории, фанаты «Локомотива» в знак протеста будут покидать стадион на 20-й минуте

19 июня 2020, 22:17
20

РПЛ. «Сочи» забил десять голов «Ростову» и поднялся на девятое место.

«Барселона» выиграла суд у Неймара по делу о подписном бонусе.

«Играем, пока мама не позовет домой»: «Сочи» пошутил о матче с «Ростовом», за который сыграют футболисты не старше 19 лет.

Фанаты «Локомотива» будут уходить со стадиона на 20-й минуте в знак протеста против отставки Семина.

Карпин – о матче с «Сочи»: «Все игроки и тренеры «Ростова» будут болеть за наших детей».

РПЛ. «Крылья Советов» проиграли «Ахмату» и опустились на последнее место, чеченцы покинули зону вылета.

Эррера – о дне рождения Неймара: «Чего только на этой вечеринке не было. Жена меня не отпускала даже в туалет».

Егоров: «У «Ростова» выйдут игроки, которые с марта провели одну тренировку. Накануне они подписали профессиональные контракты».

Матчи РПЛ будут показывать в Испании и еще восьми странах.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (20)
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sochi-2013
1592594915
Пацаны молодцы, а если сделают правильный вывод, цены этой игры для них не будет. Наверняка, за Ростов, никогда столько людей не болело.
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моэм
1592600244
Крупнейшую ПОДЛОСТЬ смеют называть словом ПОБЕДА????...происшедшее можно назвать ещё и скотством , а всех причастных к этому - скотами...ведь большего оскорбления великое слово Победа ещё не видела...спасибо за это Газпрому
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Plyash
1592600718
Так Сочам надо перевестись играть в молодёжную лигу,вот и будут сплошные рекорды.И Кокорин не потеряется,начнёт хет-трикки шлёпать да покеры нарезать.
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Ёжик в тумане
1592620205
Какой позор футболисты Сочи решили опустить молоденьких пацанов.Слава Сочи!Героям слава! Желаю им в следующих матчах проиграть Ахмату и Динамо с крупным счётом.
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sergey610
1592626572
Сочинцам Позор! Позорище игрокам , так называемого недоклуба " Сочи ".
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ААМ
1592626609
Опять начальники опозорились. Матч надо было перенести по форс-мажорной причине.
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Kurt Angel
1592636629
пришли на стадион и через 20 минут ушли....чего добились? Для чего? Глупости для осуждений
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