Главные новости дня. «Сочи» одержал крупнейшую победу в истории, фанаты «Локомотива» в знак протеста будут покидать стадион на 20-й минуте

РПЛ. «Сочи» забил десять голов «Ростову» и поднялся на девятое место.

«Барселона» выиграла суд у Неймара по делу о подписном бонусе.

«Играем, пока мама не позовет домой»: «Сочи» пошутил о матче с «Ростовом», за который сыграют футболисты не старше 19 лет.

Фанаты «Локомотива» будут уходить со стадиона на 20-й минуте в знак протеста против отставки Семина.

Карпин – о матче с «Сочи»: «Все игроки и тренеры «Ростова» будут болеть за наших детей».

РПЛ. «Крылья Советов» проиграли «Ахмату» и опустились на последнее место, чеченцы покинули зону вылета.

Эррера – о дне рождения Неймара: «Чего только на этой вечеринке не было. Жена меня не отпускала даже в туалет».

Егоров: «У «Ростова» выйдут игроки, которые с марта провели одну тренировку. Накануне они подписали профессиональные контракты».

Матчи РПЛ будут показывать в Испании и еще восьми странах.