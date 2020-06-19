Карпин – о матче с «Сочи»: «Все игроки и тренеры «Ростова» будут болеть за наших детей»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пожелал удачи футболистам, которые полетели на матч 23-го тура РПЛ против «Сочи».

«Мы по-прежнему изолированы на базе, не выходим из комнат. По поводу сегодняшнего матча мне добавить нечего, я уже всe сказал.

У нас есть телевизоры в комнатах, все игроки и тренеры будут болеть за наших детей.

Главное, чтобы обошлось без травм, желаю всем удачи и здоровья», – сказал Карпин.