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  • Карпин – о матче с «Сочи»: «Все игроки и тренеры «Ростова» будут болеть за наших детей»

Карпин – о матче с «Сочи»: «Все игроки и тренеры «Ростова» будут болеть за наших детей»

19 июня 2020, 18:46
33

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пожелал удачи футболистам, которые полетели на матч 23-го тура РПЛ против «Сочи».

«Мы по-прежнему изолированы на базе, не выходим из комнат. По поводу сегодняшнего матча мне добавить нечего, я уже всe сказал.

У нас есть телевизоры в комнатах, все игроки и тренеры будут болеть за наших детей.

Главное, чтобы обошлось без травм, желаю всем удачи и здоровья», – сказал Карпин.

  • Матч начнется в 20:00 по московскому времени.
  • Игроки основного состава «Ростова» находятся на карантине, поскольку у нескольких футболистов команды обнаружен коронавирус.
  • «Сочи» переносить встречу отказался.
  • В связи с этим донской клуб отправил на матч юношей не старше 19 лет.

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Карпин Валерий
Комментарии (33)
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swot1205
1592582885
удачи Вашим мужчинам. Стыд и позор Сочам
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"supermax"
1592585704
от всей души удачи ростовским пацанам
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valkam72
1592585772
Синитные подстилки детей испугались. Очки же не пахнут. Все сделают для того, что бы фарм клубы - поносники да платки пуховые в вышке остались. Для педикулезных гарантированные 12 очков. Позор педикулезной голубятне.
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Из Твери Леха
1592586237
Карпин, говори правду! Хорош темнить, епт.
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Plyash
1592586246
Удачи Вам,ребятки,будем за Вас болеть и сжимать свои кулачки. А эти сочинские "фарм-практологи" ещё своё получат.Бог не фрайер,не простит.
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budget1
1592587322
Болеем за вас
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subbotaspartak
1592588786
У Сочи уже 2 жёлтых, грубит на пацанах. Вратарь Ростова красава.
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budget1
1592591463
Лучший вариант если Ростов снимется с чемпионата
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житель СПб
1592592898
Не пойму я все это. Спорт здесь где? Есть ли короновирус вообще? Если есть - матч надо переносить. Если нет - то почему вообще футбол прекращали и болельщиков не пускают? Считаю все это очень недостойным. И наш футбол эта ситуация не красит.
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paracetamol
1592593902
Некер было по злачным местам шляться!
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