Карпин – о матче с «Сочи»: «Все игроки и тренеры «Ростова» будут болеть за наших детей»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пожелал удачи футболистам, которые полетели на матч 23-го тура РПЛ против «Сочи».
«Мы по-прежнему изолированы на базе, не выходим из комнат. По поводу сегодняшнего матча мне добавить нечего, я уже всe сказал.
У нас есть телевизоры в комнатах, все игроки и тренеры будут болеть за наших детей.
Главное, чтобы обошлось без травм, желаю всем удачи и здоровья», – сказал Карпин.
- Матч начнется в 20:00 по московскому времени.
- Игроки основного состава «Ростова» находятся на карантине, поскольку у нескольких футболистов команды обнаружен коронавирус.
- «Сочи» переносить встречу отказался.
- В связи с этим донской клуб отправил на матч юношей не старше 19 лет.
Источник: Официальный сайт «Ростова»