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    Карпин – о матче с «Сочи»: «Все игроки и тренеры «Ростова» будут болеть за наших детей»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пожелал удачи футболистам, которые полетели на матч 23-го тура РПЛ против «Сочи».

    «Мы по-прежнему изолированы на базе, не выходим из комнат. По поводу сегодняшнего матча мне добавить нечего, я уже всe сказал.

    У нас есть телевизоры в комнатах, все игроки и тренеры будут болеть за наших детей.

    Главное, чтобы обошлось без травм, желаю всем удачи и здоровья», – сказал Карпин.

    • Матч начнется в 20:00 по московскому времени.
    • Игроки основного состава «Ростова» находятся на карантине, поскольку у нескольких футболистов команды обнаружен коронавирус.
    • «Сочи» переносить встречу отказался.
    • В связи с этим донской клуб отправил на матч юношей не старше 19 лет.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    19.06.2020 18:46
    Комментарии43
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      Рейтинг: +5853

      paracetamol 19 июня, 22:11

      Некер было по злачным местам шляться!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1857

      житель СПб 19 июня, 21:54

      Не пойму я все это. Спорт здесь где? Есть ли короновирус вообще? Если есть - матч надо переносить. Если нет - то почему вообще футбол прекращали и болельщиков не пускают? Считаю все это очень недостойным. И наш футбол эта ситуация не красит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +442

      balam 19 июня, 21:54

      за кокошу и полоза стыдно.а у деревянного-бенефис

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +442

      balam 19 июня, 21:44

      газпрем-...сосы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      budget1 19 июня, 21:31

      Лучший вариант если Ростов снимется с чемпионата

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3265

      Виталий Орехов > budget1 19 июня, 21:51

      Со..си.Тьфу. МЛЯ, Сочи...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4155

      Alekxei Z. 19 июня, 21:07

      не пойму этот демарш Ростова. А если , допустим ,травма или дисквалификация этих игроков , всё равно молодёжь поставили бы ???
      Это похоже на трусость.
      Только не надо о здоровье людей распространяться, молодые спортсмены иммунитет выше крыши.
      Теперь что две недели будут молодыми играть ?
      Да и здравый смысл , ну куда переносить, на зиму ????
      Карпин скользкий мужик, соломку стелит...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +158

      Roma56 > Alekxei Z. 19 июня, 21:39

      Причем тут иммунитет!? Если бы РПЛ или РФС (или кто там еще) разрешили играть - играли бы

      0
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      ...
      Рейтинг: +442

      balam > Alekxei Z. 19 июня, 21:41

      какой демарш-основа в карантине?сочи сами шланганули с Оренбургом.маразм.Георгич ,болелы с Вами

      3
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      ...
      Рейтинг: +1857

      житель СПб > Alekxei Z. 19 июня, 21:52

      При чем здесь демарш, Алексей? А что им делать? Отказаться играть вообще? Не к ним должны быть претензии. Не пойму, в чем здесь трусость.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4155

      Alekxei Z. > житель СПб 19 июня, 22:07

      А почему состав такой ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4155

      Alekxei Z. > Alekxei Z. 19 июня, 22:11

      С этой короной достали уже.
      Как кому надо так и вертют.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4856

      subbotaspartak 19 июня, 20:46

      У Сочи уже 2 жёлтых, грубит на пацанах. Вратарь Ростова красава.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2953

      playsh > subbotaspartak 19 июня, 21:04

      Пацанчики молодцы,да вот силёнок не хватает,понятное дело.
      А у Сочей совести не хватает,придурки великовозрастные,в переносе отказали.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +158

      Roma56 > playsh 19 июня, 21:42

      какой там перенос, какая там честь... у них "и о себе подумать надо"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +442

      balam > playsh 19 июня, 21:47

      как школьнику драться с отборной шпаной...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      budget1 19 июня, 20:22

      Болеем за вас

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2953

      playsh 19 июня, 20:04

      Удачи Вам,ребятки,будем за Вас болеть и сжимать свои кулачки.
      А эти сочинские "фарм-практологи" ещё своё получат.Бог не фрайер,не простит.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1857

      житель СПб > playsh 19 июня, 21:56

      Здесь я с Вами согласен.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1336

      Из Твери Леха 19 июня, 20:03

      Карпин, говори правду! Хорош темнить, епт.

      3
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      Рейтинг: +158

      Roma56 > Из Твери Леха 19 июня, 21:43

      а что за правда такая?

      1
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      Рейтинг: +2214

      KPCCSPB > Roma56 20 июня, 13:06

      Что масквабад в ЕК рвётся, и Ростов скидывают, в РФС 2 москвича сидят, вот и подставили Ростов.. А сриптак и лукойл уже всё продумали

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