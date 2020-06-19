Уткин – о посте «Сочи» про школьников: «Знаете, почему не видно на фото «Сочи»? Потому что «Сочи» – дно»

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на пост «Сочи» в инстаграме (см. ниже), где клуб сравнил матч 23-го тура РПЛ против «Ростова» с игрой во дворе. Журналист назвал сочинцев дном.
«Знаете, почему на этой картинке только ФК «Ростов» и не видно ФК «Сочи»? Потому, что «Сочи» — дно», – написал Уткин в твиттере.
- В составе «Ростова» на поле выйдут футболисты в возрасте от 16 до 19 лет.
- Шесть игроков донской команды заразились коронавирусом, вследствие чего весь основной состав должен соблюдать карантин.
- «Сочи» от переноса матча отказался.
Источник: твиттер Василия Уткина