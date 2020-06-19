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  • Уткин – о посте «Сочи» про школьников: «Знаете, почему не видно на фото «Сочи»? Потому что «Сочи» – дно»

Уткин – о посте «Сочи» про школьников: «Знаете, почему не видно на фото «Сочи»? Потому что «Сочи» – дно»

19 июня 2020, 19:35
13

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на пост «Сочи» в инстаграме (см. ниже), где клуб сравнил матч 23-го тура РПЛ против «Ростова» с игрой во дворе. Журналист назвал сочинцев дном.

«Знаете, почему на этой картинке только ФК «Ростов» и не видно ФК «Сочи»? Потому, что «Сочи» — дно», – написал Уткин в твиттере.

  • В составе «Ростова» на поле выйдут футболисты в возрасте от 16 до 19 лет.
  • Шесть игроков донской команды заразились коронавирусом, вследствие чего весь основной состав должен соблюдать карантин.
  • «Сочи» от переноса матча отказался.

Источник: твиттер Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Уткин Василий
Комментарии (13)
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valkam72
1592585972
А синит - гамно
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Plyash
1592587234
Зенитовские "фарм-окологи" сегодня точно помогут своим старшим братьям взять три очка.Ни стыда,ни чувства собственного достоинства,фууу,гадость какая.
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Axe111
1592589617
сочи ниже дна,это просто кусок говна
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balam
1592592701
жиробасу-респект
Ответить
paracetamol
1592593833
Утка только со дна способна что-то разглядеть!
Ответить
bourbone
1592594690
Вася прав.
Ответить
sochi-2013
1592629588
Вася, если ты, как известная субстанция, непотопляем- это не значит, что остальные дно!
Ответить
Алекс636363
1592642346
просто пожелание всем остальным командам - уничтожьте этот питерский бомжатник, сбежавший в сочи, на поле. с любым счетом. хоть 1-0, но чтобы это позорище осталось на последнем месте в лиге
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