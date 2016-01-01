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    Уткин – о посте «Сочи» про школьников: «Знаете, почему не видно на фото «Сочи»? Потому что «Сочи» – дно»

    Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на пост «Сочи» в инстаграме (см. ниже), где клуб сравнил матч 23-го тура РПЛ против «Ростова» с игрой во дворе. Журналист назвал сочинцев дном.

    «Знаете, почему на этой картинке только ФК «Ростов» и не видно ФК «Сочи»? Потому, что «Сочи» — дно», – написал Уткин в твиттере.

    • В составе «Ростова» на поле выйдут футболисты в возрасте от 16 до 19 лет.
    • Шесть игроков донской команды заразились коронавирусом, вследствие чего весь основной состав должен соблюдать карантин.
    • «Сочи» от переноса матча отказался.

    Источник: твиттер Василия Уткина

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +15184

      bset 13 минут назад

      Сочи тут нет, потому что они обосрались и пошли менять штаны

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1489

      Genz 19 минут назад

      Вася конченый придурок

      0
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      Рейтинг: +2130

      Axe111 29 минут назад

      сочи ниже дна,это просто кусок говна

      2
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      Рейтинг: +1489

      Genz > Axe111 18 минут назад

      Сочи мудрая команда

      0
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      Рейтинг: +2740

      playsh 1 час назад

      Зенитовские "фарм-окологи" сегодня точно помогут своим старшим братьям взять три очка.Ни стыда,ни чувства собственного достоинства,фууу,гадость какая.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +529

      valkam72 1 час назад

      А синит - гамно

      4
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      Рейтинг: -12

      Фанат Рубина 1 час назад

      ну сочи та понятно дно, но что такое динамо и зенит?

      2
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