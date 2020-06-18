АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал»; Луис допустил результативную ошибку, сфолил в своей штрафной и получил красную карточку

«Манчестер Сити» забил три безответных гола «Арсеналу». Гости играли в меньшинстве после удаления Давида Луиса.

Бразилец повторил рекорд АПЛ по количеству фолов в своей штрафной за сезон – четыре. Последним, кто зарабатывал для соперников четыре пенальти за одну кампанию, был Жозе Фонте в сезоне-2016/17.

Луис – первый игрок АПЛ с 2015 года, который в одном матче получил красную карточку, заработал пенальти в свои ворота и допустил ошибку, приведшую к голу соперника. Пять лет назад такую комбинацию за одну игру установил Карл Дженкинсон (за «Вест Хэм» против «Борнмута»).

«Арсенал» за весь матч ни разу не пробил в створ. В первом круге против «Сити» лондонцы смогли нанести один такой удар.

Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

Манчестер Сити – Арсенал – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Стерлинг, 45+2; 2:0 – Де Брюйне, 51 (с пенальти); 3:0 – Фоден, 90+1.

Удаления: нет – Луис, 49.

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