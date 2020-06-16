«Химки» оформляют заявку на лицензирование для участия в Лиге Европы

«Химки» подают документы на лицензирование УЕФА для участия в Лиге Европы, сообщает «Матч ТВ».
Процедура является стандартной для возможных участников еврокубков.
Подмосковный клуб продолжает выступление в Кубке России. В полуфинале турнира 18 или 19 июля «Химки» сыграют с победителем четвертьфинальной пары «Шинник» — «Урал».
- Ранее «Химки» подали документы на получение лицензии для участия в РПЛ и ФНЛ. Таким образом, в клубе еще не решили, где «Химки» будут выступать в следующем сезоне.
- Министр спорта Московской области Роман Терюшков говорил, что с приходом нового владельца – бизнесмена Сергея Ломакина – клуб станет новым юридическим лицом и будет играть в ФНЛ. Также сообщалось, что «Химки» покинет главный тренер Сергей Юран.
- Сезон в ФНЛ был завершен досрочно. Подмосковная команда заняла в турнире второе место и получила путевку в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»