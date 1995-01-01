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    «Химки» оформляют заявку на лицензирование для участия в Лиге Европы

    «Химки» подают документы на лицензирование УЕФА для участия в Лиге Европы, сообщает «Матч ТВ».

    Процедура является стандартной для возможных участников еврокубков.

    Подмосковный клуб продолжает выступление в Кубке России. В полуфинале турнира 18 или 19 июля «Химки» сыграют с победителем четвертьфинальной пары «Шинник» — «Урал».

    • Ранее «Химки» подали документы на получение лицензии для участия в РПЛ и ФНЛ. Таким образом, в клубе еще не решили, где «Химки» будут выступать в следующем сезоне.
    • Министр спорта Московской области Роман Терюшков говорил, что с приходом нового владельца – бизнесмена Сергея Ломакина – клуб станет новым юридическим лицом и будет играть в ФНЛ. Также сообщалось, что «Химки» покинет главный тренер Сергей Юран.
    • Сезон в ФНЛ был завершен досрочно. Подмосковная команда заняла в турнире второе место и получила путевку в РПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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