«Химки» оформляют заявку на лицензирование для участия в Лиге Европы

«Химки» подают документы на лицензирование УЕФА для участия в Лиге Европы, сообщает «Матч ТВ».

Процедура является стандартной для возможных участников еврокубков.

Подмосковный клуб продолжает выступление в Кубке России. В полуфинале турнира 18 или 19 июля «Химки» сыграют с победителем четвертьфинальной пары «Шинник» — «Урал».