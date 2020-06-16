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  • «Химки» оформляют заявку на лицензирование для участия в Лиге Европы

«Химки» оформляют заявку на лицензирование для участия в Лиге Европы

16 июня 2020, 14:22
5

«Химки» подают документы на лицензирование УЕФА для участия в Лиге Европы, сообщает «Матч ТВ».

Процедура является стандартной для возможных участников еврокубков.

Подмосковный клуб продолжает выступление в Кубке России. В полуфинале турнира 18 или 19 июля «Химки» сыграют с победителем четвертьфинальной пары «Шинник» — «Урал».

  • Ранее «Химки» подали документы на получение лицензии для участия в РПЛ и ФНЛ. Таким образом, в клубе еще не решили, где «Химки» будут выступать в следующем сезоне.
  • Министр спорта Московской области Роман Терюшков говорил, что с приходом нового владельца – бизнесмена Сергея Ломакина – клуб станет новым юридическим лицом и будет играть в ФНЛ. Также сообщалось, что «Химки» покинет главный тренер Сергей Юран.
  • Сезон в ФНЛ был завершен досрочно. Подмосковная команда заняла в турнире второе место и получила путевку в РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Лига Европы Химки
Комментарии (5)
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Axe111
1592309404
Лол
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серега кашин
1592312848
нечего делать в ле
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алдан2014
1592317610
Красавцы,мечтать не вредно
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Hektor 84
1592322140
Они там накурились что ли
Ответить
моэм
1594383407
И на кой им это ?...они отказываются от "вышки" т.к. "не тянут" , а ЛЕ потянут что ли...а с другой стороны почему бы и не покрасоваться на европейской тусовке ????!!!...даёшь финал Химки - Тоттенхэм!!!
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