La Gazzetta dello Sport: «Ньюкасл» готов заплатить «Лацио» 135 миллионов за Иммобиле

«Ньюкасл» намерен подписать форварда «Лацио» Чиро Иммобиле.
По данным источника, в ближайшее время акции «Ньюкасла» продадут Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.
Новые владельцы клуба готовы заплатить за 30-летнего форварда сборной Италии 135 миллионов евро.
- Контракт Иммобиле с «Лацио» действует до лета 2023 года.
- В сезоне-2019/20 Чиро забил 27 голов в 26 матчах чемпионата Италии.
- Сейчас форвард занимает второе место в рейтинге претендентов на «Золотую бутсу».
Источник: La Gazzetta dello Sport