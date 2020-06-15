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    La Gazzetta dello Sport: «Ньюкасл» готов заплатить «Лацио» 135 миллионов за Иммобиле

    «Ньюкасл» намерен подписать форварда «Лацио» Чиро Иммобиле.

    По данным источника, в ближайшее время акции «Ньюкасла» продадут Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

    Новые владельцы клуба готовы заплатить за 30-летнего форварда сборной Италии 135 миллионов евро.

    • Контракт Иммобиле с «Лацио» действует до лета 2023 года.
    • В сезоне-2019/20 Чиро забил 27 голов в 26 матчах чемпионата Италии.
    • Сейчас форвард занимает второе место в рейтинге претендентов на «Золотую бутсу».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      аndrew9 11 минут назад

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      Рейтинг: +2378

      Dgad 17 минут назад

      Никто сейчас не заплатит столько даже за Роналду, а тут Имобиле да еще и 30 лет. Форвард конечно он хороший но все помнят как он не заиграл в Боруссии.

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