La Gazzetta dello Sport: «Ньюкасл» готов заплатить «Лацио» 135 миллионов за Иммобиле

«Ньюкасл» намерен подписать форварда «Лацио» Чиро Иммобиле.

По данным источника, в ближайшее время акции «Ньюкасла» продадут Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

Новые владельцы клуба готовы заплатить за 30-летнего форварда сборной Италии 135 миллионов евро.