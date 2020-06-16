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  • La Gazzetta dello Sport: «Ньюкасл» готов заплатить «Лацио» 135 миллионов за Иммобиле

La Gazzetta dello Sport: «Ньюкасл» готов заплатить «Лацио» 135 миллионов за Иммобиле

16 июня 2020, 10:27
12

«Ньюкасл» намерен подписать форварда «Лацио» Чиро Иммобиле.

По данным источника, в ближайшее время акции «Ньюкасла» продадут Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

Новые владельцы клуба готовы заплатить за 30-летнего форварда сборной Италии 135 миллионов евро.

  • Контракт Иммобиле с «Лацио» действует до лета 2023 года.
  • В сезоне-2019/20 Чиро забил 27 голов в 26 матчах чемпионата Италии.
  • Сейчас форвард занимает второе место в рейтинге претендентов на «Золотую бутсу».

Источник: La Gazzetta dello Sport
Англия. Премьер-лига Лацио Ньюкасл Иммобиле Чиро
Комментарии (12)
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Dgad
1592293124
Никто сейчас не заплатит столько даже за Роналду, а тут Имобиле да еще и 30 лет. Форвард конечно он хороший но все помнят как он не заиграл в Боруссии.
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Skull_Boy
1592296210
Ну значит все свершилось и шейхи купили очередной клуб в Англии и даешь нереальную зарубу за чемпионство в дальнейшем, это круто
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Play
1592300264
Что может сейчас предлагать Ньюкасл? Какие 135 миллионов? Сделка о покупке команды висит в воздухе уже полгода и всё это время говорят, что вот-вот на днях арабы купят и чуть ли не каждый день выходят новости, что Ньюкасл то за того, то за этого даёт 100 миллионов. С тем же успехом сейчас на волне слухов об инвестициях в Уфу, Вадим Евсеев начнёт в каждом интервью говорить, что они раздумывают кого купить, Стерлинга или Мбаппе, а то и обоих.
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dim29
1592307004
ну вот как так,покупают игроков за такие суммы и в тоже время урезают зарплаты и плачутся что денег нет.
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OBOLEV
1592312741
Кря-кря! чушь ... Так могло бы сделать только руководство М . Динамо . В Англии люди умеют считать и рассчитывать риски.
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Cules2013
1592313550
пока что это звучит, как бред журналиста с дикого похмелья
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Hektor 84
1592321644
Игрок одного чемпионата, еще и 30 лет.
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ItalianFootball
1592376789
Там еще и Ньюкасл не купили, а уже утку с яблоками в винном соусе и с аперитивом завозят)))
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zigbert
1592400049
Что то ценник на него подняли как на корень имбиря в начале пандемии.
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