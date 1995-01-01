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    Гаранин покинул пост старшего тренера юношеской сборной России. Он возглавит «Тверь»

    РФС объявил о прекращении сотрудничества со старшим тренером юношеской сборной России Вадимом Гараниным.

    Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

    «Специалист работал с командой с августа 2019 года, он продолжит карьеру во взрослом футболе. Российский футбольный союз благодарит Вадима Гаранина за работу и желает успехов в дальнейшей профессиональной карьере», – говорится в публикации.

    Сам тренер подтвердил, что вскоре возглавит «Тверь», о создании которой было объявлено в апреле.

    «В Российском футбольном союзе практика совмещений не приветствуется. Поэтому мне пришлось делать выбор, который, признаюсь, дался нелегко. За время работы в сборной нам удалось собрать классную команду, которую было очень жалко оставлять. Тем более, что быть тренером национальной сборной – большая честь и ответственность.

    Но после долгих раздумий, взвесив все «за» и «против», я сделал выбор в пользу «Твери», потому что клуб планирует решать интересные и амбициозные задачи», – сказал Гаранин.

    Источник: Официальный сайт РФС

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