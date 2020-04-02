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    В Твери создадут новый профессиональный клуб

    Правительство Тверской области объявило о создании нового профессионального футбольного клуба.

    Название команды определялось путем народного голосования. В итоге победил вариант ФК «Тверь».

    «Правительством Тверской области подписано распоряжение о создании футбольного клуба «Тверь». Идет процедура регистрации организации. В ближайшее время она начнет свою работу, уже подготовлен проект штатного расписания. Для организации тренировочного процесса и официальных игр клуба необходимо создание современной инфраструктуры», – говорится в постановлении.

    • До 2017 года в Тверской области был клуб «Волга», выступавший в первенстве ПФЛ.
    • Команду расформировали из-за отсутствия финансирования.

    Источник: Сайт правительства Тверской области

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    02.04.2020 21:59
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2744

      Борат 1 час назад

      Тверь через пару лет будет хрякам хвосты крутить в пфл ! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7521

      BRO_football 2 часа назад

      И надолго ли? 2-3 года и опять расформируют из-за отсутствия финансирования

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1924

      general.lizyukov 2 часа назад

      Новый проект для откатов?
      Когда ж вы уже нажретесь, с.ки

      0
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