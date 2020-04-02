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В Твери создадут новый профессиональный клуб

2 апреля 2020, 21:59
4

Правительство Тверской области объявило о создании нового профессионального футбольного клуба.

Название команды определялось путем народного голосования. В итоге победил вариант ФК «Тверь».

«Правительством Тверской области подписано распоряжение о создании футбольного клуба «Тверь». Идет процедура регистрации организации. В ближайшее время она начнет свою работу, уже подготовлен проект штатного расписания. Для организации тренировочного процесса и официальных игр клуба необходимо создание современной инфраструктуры», – говорится в постановлении.

  • До 2017 года в Тверской области был клуб «Волга», выступавший в первенстве ПФЛ.
  • Команду расформировали из-за отсутствия финансирования.

Источник: Сайт правительства Тверской области
Россия
Комментарии (4)
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general.lizyukov
1585856389
Новый проект для откатов? Когда ж вы уже нажретесь, с.ки
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BRO_football
1585856571
И надолго ли? 2-3 года и опять расформируют из-за отсутствия финансирования
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vladimir-7
1585895727
После Волги выставили пустые (как бы "обновленные") денежные мешки для новых поступлений (откатов) от клуба Тверь.
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Hektor 84
1585908368
Клуб по откачке бабла?
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