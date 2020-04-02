В Твери создадут новый профессиональный клуб

Правительство Тверской области объявило о создании нового профессионального футбольного клуба.

Название команды определялось путем народного голосования. В итоге победил вариант ФК «Тверь».

«Правительством Тверской области подписано распоряжение о создании футбольного клуба «Тверь». Идет процедура регистрации организации. В ближайшее время она начнет свою работу, уже подготовлен проект штатного расписания. Для организации тренировочного процесса и официальных игр клуба необходимо создание современной инфраструктуры», – говорится в постановлении.