В Твери создадут новый профессиональный клуб

Правительство Тверской области объявило о создании нового профессионального футбольного клуба.
Название команды определялось путем народного голосования. В итоге победил вариант ФК «Тверь».
«Правительством Тверской области подписано распоряжение о создании футбольного клуба «Тверь». Идет процедура регистрации организации. В ближайшее время она начнет свою работу, уже подготовлен проект штатного расписания. Для организации тренировочного процесса и официальных игр клуба необходимо создание современной инфраструктуры», – говорится в постановлении.
- До 2017 года в Тверской области был клуб «Волга», выступавший в первенстве ПФЛ.
- Команду расформировали из-за отсутствия финансирования.
Источник: Сайт правительства Тверской области