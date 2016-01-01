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    «Уфа» даст медработникам сто бесплатных билетов на матч с «Тамбовом»

    «Уфа» выделит медработникам сто бесплатных билетов на игру против «Тамбова». Она пройдет 21 июня на стадионе «Нефтяник».

    «По решению РФС и РПЛ 23-й тур Тинькофф РПЛ станет туром благодарности врачам и медицинским работникам, которые борются с распространением коронавирусной инфекции.

    Возвращение футбола стало сигналом о том, что мы возвращаемся к нормальной жизни. Это стало возможным благодаря героическому труду врачей и медицинских работников. Футбольный клуб «Уфа» с удовольствием присоединяется к акции «Спасибо врачам» и в знак благодарности приглашает всех медицинских работников на матч «Уфа» – «Тамбов».

    Количество пригласительных билетов 100 штук! Заявки принимаются до 17 июня 2020 года», – сказано на официальном сайт клуба.

    • РПЛ возобновится 19 июня. В чемпионате осталось провести восемь туров.
    • «Уфа» занимает в турнирной таблице на девятом месте.

    Источник: Официальный сайт «Уфы»

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