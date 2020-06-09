ЦВБП-Медиа: Дзагоева не было на тренировке ЦСКА, игрок может пропустить месяц из-за травмы

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не присутствовал не сегодняшней тренировке клуба, сообщает ЦВБП-Медиа.
По информации источника, футболист пропустил занятие из-за травмы. Восстановление Дзагоева может занять месяц.
Между тем тренировки возобновили вернувшиеся из-за границы легионеры ЦСКА. Сегодня они провели первое после перерыва командное занятие.
- РПЛ возобновится 19 июня. ЦСКА проведет свой первый после паузы матч 20 июня против «Зенита».
- Москвичи занимают в турнирной таблице пятое место.
Источник: ЦВБП-Медиа
Новостной агрегатор о футбольном, хоккейном и баскетбольном ЦСКА. Публикует интервью с игроками и экспертами, трансферные слухи и инсайды.