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  • ЦВБП-Медиа: Дзагоева не было на тренировке ЦСКА, игрок может пропустить месяц из-за травмы

ЦВБП-Медиа: Дзагоева не было на тренировке ЦСКА, игрок может пропустить месяц из-за травмы

9 июня 2020, 23:14
16

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не присутствовал не сегодняшней тренировке клуба, сообщает ЦВБП-Медиа.

По информации источника, футболист пропустил занятие из-за травмы. Восстановление Дзагоева может занять месяц.

Между тем тренировки возобновили вернувшиеся из-за границы легионеры ЦСКА. Сегодня они провели первое после перерыва командное занятие.

  • РПЛ возобновится 19 июня. ЦСКА проведет свой первый после паузы матч 20 июня против «Зенита».
  • Москвичи занимают в турнирной таблице пятое место.

Источник: ЦВБП-Медиа

Новостной агрегатор о футбольном, хоккейном и баскетбольном ЦСКА. Публикует интервью с игроками и экспертами, трансферные слухи и инсайды.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (16)
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DeStar
1591734005
Если бы термин " футболист" присуждалось не людям, которые в детстве могли мяч набить 10 раз ,а людям которые сыграли N-ое количество матчей в высшей лиге например, то Дзага, бы не был футболистом) потому что я на поле его видел раз 8 за пару лет наверное)
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Lilipyt
1591736200
Дзага до 2012-ого играл, а после одни травмы. Впрочем ЦСКА много лет играл одним составам, с небольшой ротацией и вот результат. Теперь игрок не способен и сезон отыграть. ЦСКА ждет когда подойдет к концу контракт иначе смысла его держать у себя не вижу, так выстрелит пару матчей и опять в лазарет, а продать его явно не получится. Кому нужны игроки на 10 туров... Вот так и закончилась его эпоха и помнить будут эти унылые мгновения и череду травм, а как все начиналось....
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mutabor0992
1591741297
Приз в студию!Стеклянную бутсу!И вновь,как и предыдущие шесть лет приз получает безумный хач, Алан Абдурахман ибн Елизбар ДзагоеФФ!!!УРЯ!!!
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кто там
1591768580
Ахахахах ********* ахахах
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Давид59
1591768753
Файзулин, цсковского разлива.
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Рубинище
1591781315
Кроме ЦСКА его и ни кто не возьмёт больше. да и форма его под вопросом - столько лет лечится. Зачем его продлевал клуб не понятно. Начнёт след. сезон и в лазарет.
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fhnv
1591784683
как уже надоел этот хрустальный
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Jhon1989
1591789348
Пора Аланчик осетинские пироги продвигать!!! Не мучай уже не себя не болел... Давай на покой!
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Соарес
1591805409
Играть не играл последние время ,а где то трвму получил ?
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Дядя Серёжа
1591848068
Ваш Дзагоев - наш Ананидзе, Здоровье никуда не годится
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