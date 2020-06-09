ЦВБП-Медиа: Дзагоева не было на тренировке ЦСКА, игрок может пропустить месяц из-за травмы

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не присутствовал не сегодняшней тренировке клуба, сообщает ЦВБП-Медиа.

По информации источника, футболист пропустил занятие из-за травмы. Восстановление Дзагоева может занять месяц.

Между тем тренировки возобновили вернувшиеся из-за границы легионеры ЦСКА. Сегодня они провели первое после перерыва командное занятие.