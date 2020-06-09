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    ЦВБП-Медиа: Дзагоева не было на тренировке ЦСКА, игрок может пропустить месяц из-за травмы

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не присутствовал не сегодняшней тренировке клуба, сообщает ЦВБП-Медиа.

    По информации источника, футболист пропустил занятие из-за травмы. Восстановление Дзагоева может занять месяц.

    Между тем тренировки возобновили вернувшиеся из-за границы легионеры ЦСКА. Сегодня они провели первое после перерыва командное занятие.

    • РПЛ возобновится 19 июня. ЦСКА проведет свой первый после паузы матч 20 июня против «Зенита».
    • Москвичи занимают в турнирной таблице пятое место.

    Источник: ЦВБП-Медиа

    Новостной агрегатор о футбольном, хоккейном и баскетбольном ЦСКА. Публикует интервью с игроками и экспертами, трансферные слухи и инсайды.

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    09.06.2020 23:14
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2425

      mutabor0992 2 минуты назад

      Приз в студию!Стеклянную бутсу!И вновь,как и предыдущие шесть лет приз получает безумный хач, Алан Абдурахман ибн Елизбар ДзагоеФФ!!!УРЯ!!!

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      Рейтинг: +471

      Lilipyt 1 час назад

      Дзага до 2012-ого играл, а после одни травмы. Впрочем ЦСКА много лет играл одним составам, с небольшой ротацией и вот результат. Теперь игрок не способен и сезон отыграть. ЦСКА ждет когда подойдет к концу контракт иначе смысла его держать у себя не вижу, так выстрелит пару матчей и опять в лазарет, а продать его явно не получится. Кому нужны игроки на 10 туров... Вот так и закончилась его эпоха и помнить будут эти унылые мгновения и череду травм, а как все начиналось....

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      Рейтинг: +1142

      DMитрий 1 час назад

      Ну так это нормально! Всё по плану.

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      Рейтинг: +9605

      DeStar 2 часа назад

      Если бы термин " футболист" присуждалось не людям, которые в детстве могли мяч набить 10 раз ,а людям которые сыграли N-ое количество матчей в высшей лиге например, то Дзага, бы не был футболистом) потому что я на поле его видел раз 8 за пару лет наверное)

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      Рейтинг: +1414

      Cleaner 2 часа назад

      Пора на пенсию. Травмы, травмы, травмы. На прежний уровень уже не вернуться...

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