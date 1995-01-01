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    Генеральный директор «Интера»: ««Если Лаутаро покинет клуб, то мы найдем на его место топ-игрока»

    Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что продажа нападающего Лаутаро Мартинеса в «Барселону» незначительно ослабит клуб.

    «Если Лаутаро покинет «Интер», то мы найдем на его место топ-игрока.

    Кьеза? Мне он очень нравится, но за него просят невероятно большие деньги.

    Тонали? Не исключено, что мы его подпишем», – сказал представитель «Интера».

    • Договоренность между Мартинесом и «Барселоной» достигнута.
    • «Интер» намерен сохранить Мартинеса.
    • В активе 22-летнего форварда в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.

    Источник: Твиттер Николо Скира

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (71,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10467

      KLIM777 36 минут назад

      Только тонали далеко не фланговый игрок))

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