Генеральный директор «Интера»: ««Если Лаутаро покинет клуб, то мы найдем на его место топ-игрока»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что продажа нападающего Лаутаро Мартинеса в «Барселону» незначительно ослабит клуб.

«Если Лаутаро покинет «Интер», то мы найдем на его место топ-игрока.

Кьеза? Мне он очень нравится, но за него просят невероятно большие деньги.

Тонали? Не исключено, что мы его подпишем», – сказал представитель «Интера».