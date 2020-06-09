Генеральный директор «Интера»: ««Если Лаутаро покинет клуб, то мы найдем на его место топ-игрока»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что продажа нападающего Лаутаро Мартинеса в «Барселону» незначительно ослабит клуб.
«Если Лаутаро покинет «Интер», то мы найдем на его место топ-игрока.
Кьеза? Мне он очень нравится, но за него просят невероятно большие деньги.
Тонали? Не исключено, что мы его подпишем», – сказал представитель «Интера».
- Договоренность между Мартинесом и «Барселоной» достигнута.
- «Интер» намерен сохранить Мартинеса.
- В активе 22-летнего форварда в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.
Источник: Твиттер Николо Скира
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (71,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.