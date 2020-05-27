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    Спортдиректор «Интера»: «Сейчас не обсуждаем продажу Лаутаро ни с кем. Мы намерены сохранить его»

    «Интер» планирует сохранить форварда Лаутаро Мартинеса в клубе. Продажа аргентинца возможна только в случае выплаты полной суммы отступных, рассказал спортивный директор миланцев Пьеро Аузилио.

    «Есть только один способ взять Лаутаро – выплатить полную сумму отступных. Об этом пункте в контракте знают все, нет смысла его скрывать. В нем указаны обязательства и крайний срок выкупа – он истекает в начале июля. То есть, осталось не так много времени. В настоящее время мы не обсуждаем трансфер Лаутаро ни с кем. Он ценный актив клуба, к тому же у него действующий трехлетний контракт. «Интер» хочет сохранить наиболее важных игроков.

    Многие связывались с нами по вопросу покупки Лаутаро, среди них наиболее активной была «Барселона». Не скрою – у нас с ней дружеские отношения, но они знают наши намерения. Повторюсь: чтобы заполучить его, «Барсе» придется полностью выплатить отступные», – сказал Аузилио.

    Сумма отступных за Мартинеса составляет 111 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Интер» требует от каталонцев 90 миллионов и одного из игроков «Барсы».

    • В активе 22-летнего форварда в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.
    • Рыночная стоимость футболиста – 64 миллиона евро.

    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 14:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3043

      Hektor 84 49 минут назад

      Пусть путалона слюни пускает. Интер так просто не отдаст Мартинеса. Реальней им сейчас выложить за него отступные, в июле Интер сможет еще больше заломить цену.

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