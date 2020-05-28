Спортдиректор «Интера»: «Сейчас не обсуждаем продажу Лаутаро ни с кем. Мы намерены сохранить его»

«Интер» планирует сохранить форварда Лаутаро Мартинеса в клубе. Продажа аргентинца возможна только в случае выплаты полной суммы отступных, рассказал спортивный директор миланцев Пьеро Аузилио.

«Есть только один способ взять Лаутаро – выплатить полную сумму отступных. Об этом пункте в контракте знают все, нет смысла его скрывать. В нем указаны обязательства и крайний срок выкупа – он истекает в начале июля. То есть, осталось не так много времени. В настоящее время мы не обсуждаем трансфер Лаутаро ни с кем. Он ценный актив клуба, к тому же у него действующий трехлетний контракт. «Интер» хочет сохранить наиболее важных игроков.

Многие связывались с нами по вопросу покупки Лаутаро, среди них наиболее активной была «Барселона». Не скрою – у нас с ней дружеские отношения, но они знают наши намерения. Повторюсь: чтобы заполучить его, «Барсе» придется полностью выплатить отступные», – сказал Аузилио.

Сумма отступных за Мартинеса составляет 111 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Интер» требует от каталонцев 90 миллионов и одного из игроков «Барсы».