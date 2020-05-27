Журналист Скира: «Барселоне» нужен Лаутаро. «Интер» требует 90 миллионов и одного игрока

«Барселона» и «Интер» продолжают переговоры о трансфере форварда миланцев Лаутаро Мартинеса.
Руководители испанского клуба уверены, что смогут договориться с «Интером» о переходе.
Итальянская сторона требует 90 миллионов евро за игрока и один из игроков «Барселоны».
- Также в игроке заинтересован «Манчестер Юнайтед».
- Сам Мартинес хочет, чтобы переход в «Барселону» состоялся.
- В активе 22-летнего Лаутаро в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.
Источник: Твиттер Николо Скиры