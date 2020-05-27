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    Журналист Скира: «Барселоне» нужен Лаутаро. «Интер» требует 90 миллионов и одного игрока

    «Барселона» и «Интер» продолжают переговоры о трансфере форварда миланцев Лаутаро Мартинеса.

    Руководители испанского клуба уверены, что смогут договориться с «Интером» о переходе.

    Итальянская сторона требует 90 миллионов евро за игрока и один из игроков «Барселоны».

    • Также в игроке заинтересован «Манчестер Юнайтед».
    • Сам Мартинес хочет, чтобы переход в «Барселону» состоялся.
    • В активе 22-летнего Лаутаро в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

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    27.05.2020 12:24
    Комментарии13
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      Рейтинг: +57

      Maga Ingush 23 часа назад

      Блин ну не думаю я что он на столько хорош, такие тренеры как Конте, и Семионе выжимают с игроков последние соки, и они при них показывают свой лучший футбол, там пашут, борятся, отрабатывают в обороне, на смерть короче играют, а заиграет ли Мартинес также сильно как в Интере? Не думаю

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      Рейтинг: +2413

      mutabor0992 27 мая, 15:02

      Скауты Барсы нутром чуют будущую звезду!Вот и вцепились мертвой хваткой.

      1
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      Рейтинг: +3157

      dinar7777dinar > mutabor0992 23 часа назад

      коутиньо дембеле тоже мертвой хваткой . лаутаро норм но это по сути его первый хороший сезон в большом футболе и то что пришел конте и поставил игру интеру. заиграет ли он в барселоне вот в чем вопрос ! суарез переходил в барселону уже звездой по настоящему сделавший себе имя на чемпионате мира 2010 в аяксе и в ливерпуле . а лаутаро во многих матчах терялся в этом сезоне ! ему еще сезон в интере надо поиграть .

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      Рейтинг: +2413

      mutabor0992 > dinar7777dinar 22 часа назад

      Может и надо...Но тогда цена скорее всего будет уже другая.

      0
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      Рейтинг: +1226

      FENIX-SL 27 мая, 15:00

      справедливо

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      Рейтинг: +22303

      oyabun 27 мая, 14:42

      В перспективе может и будет супер-пупер, но сейчас за не самого топового игрока просить такие деньги... совсем от реальности оторвались?

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      ...
      Рейтинг: +3043

      Hektor 84 > oyabun 16 часов назад

      Не хотят продавать вот и требуют так много. А Неймара когда барса продавала в ПСЖ он что стоил 222 ляма?

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      Рейтинг: +5032

      серега кашин 27 мая, 12:46

      в барсе просто помешались на лаутаро просто свет клином сошелся

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      Рейтинг: +10061

      Cules2013 > серега кашин 27 мая, 13:56

      В своё время Барса многое сделала, чтобы получить Неймара. В итоге всё это оправдалось, даже с учётом его ухода, между прочим, за рекордные деньги.
      Так что, может и сошёлся клином, если заиграет.

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      Рейтинг: +1226

      FENIX-SL > Cules2013 27 мая, 15:00

      а он заиграет
      и поганый гризман будет не нужен вовсе
      будет подменять его на травмах и кубке короля)

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      Рейтинг: +3157

      dinar7777dinar > FENIX-SL 23 часа назад

      заиграет ли лаутаро у него за спиной по сути только вот этот сезон в интере и все !

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      Рейтинг: +3157

      dinar7777dinar > Cules2013 23 часа назад

      неймар и суарез это мощные трансферы ! если лан неймар поиграл норм в бразилии то суарез доказал что он звезда в ливерпуле да и в аяксе а лаутаро что? 22 года только второй сезон в интере при конте вышел в основу . пока что очень очень мало успехов у него ! надо ему еще сезон покачать в интере посмотреть может ли он быть стабильным. у него кстати плохая дисциплина ! во многих матчах он теряется ! при всем этом у него есть 2 козыря он хорош при контраатаках(что было бы хорошо так как сам знаешь барса может убегать быстро в атаку) и при позиционных атаках ! что могло бы быть плюсом если перейдет в барсу ! но тем не менее я думаю что это еще очень сырой игрок .

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      Рейтинг: +10061

      Cules2013 > FENIX-SL 21 час назад

      что имеешь против Гризманна? чем он тебя обидел?)

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