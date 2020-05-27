Журналист Скира: «Барселоне» нужен Лаутаро. «Интер» требует 90 миллионов и одного игрока

Блин ну не думаю я что он на столько хорош, такие тренеры как Конте, и Семионе выжимают с игроков последние соки, и они при них показывают свой лучший футбол, там пашут, борятся, отрабатывают в обороне, на смерть короче играют, а заиграет ли Мартинес также сильно как в Интере? Не думаю
«Барселона» и «Интер» продолжают переговоры о трансфере форварда миланцев Лаутаро Мартинеса.
Руководители испанского клуба уверены, что смогут договориться с «Интером» о переходе.
Итальянская сторона требует 90 миллионов евро за игрока и один из игроков «Барселоны».
- Также в игроке заинтересован «Манчестер Юнайтед».
- Сам Мартинес хочет, чтобы переход в «Барселону» состоялся.
- В активе 22-летнего Лаутаро в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.