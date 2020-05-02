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    Mundo Deportivo: Лаутаро сообщил «Интеру» о желании перейти в «Барселону»

    Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

    По информации Mundo Deportivo, футболист уже сообщил миланскому клубу о своeм желании летом перебраться на «Камп Ноу».

    В связи с этим аргентинец оставил без внимание поступившее от «Интера» предложение о продлении контракта.

    • В активе 22-летнего Лаутаро в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.
    • В соглашении нападающего есть сумма отступных – 111 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +593

      кто там 2 часа назад

      О ещё один дэбик, который спустя пол года будет по рукам в аренды ходить)

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