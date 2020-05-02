Mundo Deportivo: Лаутаро сообщил «Интеру» о желании перейти в «Барселону»

О ещё один дэбик, который спустя пол года будет по рукам в аренды ходить)
Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес хочет продолжить карьеру в «Барселоне».
По информации Mundo Deportivo, футболист уже сообщил миланскому клубу о своeм желании летом перебраться на «Камп Ноу».
В связи с этим аргентинец оставил без внимание поступившее от «Интера» предложение о продлении контракта.
- В активе 22-летнего Лаутаро в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.
- В соглашении нападающего есть сумма отступных – 111 миллионов евро.