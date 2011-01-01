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    Скира: «Мартинес договорился с «Барселоной», он перейдет только туда»

    Николо Скира сообщил, что нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес договорился с «Барселоной». Аргентинец готов перейти только в каталонский клуб.

    «Если Мартинес покинет «Интер», он перейдет только в «Барселону». Соглашение с каталонцами есть, форвард желает поиграть с Лионелем Месси. «Интер» хочет получить 111 миллионов евро или минимум 90 миллионов плюс один игрок», – написал инсайдер.

    • «Интер» намерен сохранить Мартинеса.
    • В активе 22-летнего форварда в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.
    • Рыночная стоимость футболиста – 64 миллиона евро.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (70,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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