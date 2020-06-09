Агент Шапи: «Большинство претендентов из Европы отпугивает сумма, которую «Краснодар» требует за игрока»

Алан Агузаров, агент нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, ответил на вопросы о будущем своего клиента.

– Недавно Шапи в ответ на слухи о переходе в «Спартак» в своем Instagram сказал, что хочет играть только за «быков». Он так привязан к клубу?

– Да, Шапи настоящий патриот «Краснодара». С большим уважением относится к президенту Сергею Галицкому, ко всем остальным руководителям команды, благодарен за все, что ему дают там, как футболисту. На данный момент все мысли Шапи связаны только с «быками», но что будет завтра, я думаю, сейчас никто точно сказать не сможет.

– Если «Краснодар» будет готов расстаться, то Сулейманову лучше уезжать в Европу или пока остаться в нашем чемпионате?

– В России на данный момент не представляю его нигде, кроме «Краснодара». Сулейманов любит город, очень уважает свой клуб и мыслей о переходе внутри РПЛ у нас на сегодняшний день не возникало. Что касается Европы, то считаю, что туда, конечно же, нужно уезжать. Когда – это другой вопрос. С характером Шапи, я думаю он сможет не просто адаптироваться там, но и выйти на первые роли.

– Есть ли спрос?

– С нашими клубами по поводу Шапи не общаюсь по озвученным выше причинам. В Европе же к нему есть интерес, и даже в «Краснодар» уже поступали запросы. Другое дело, что клуб его готов отпустить только за достаточно существенную сумму и большинство претендентов она пока отпугивает.