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    Агент Шапи: «Большинство претендентов из Европы отпугивает сумма, которую «Краснодар» требует за игрока»

    Алан Агузаров, агент нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, ответил на вопросы о будущем своего клиента.

    – Недавно Шапи в ответ на слухи о переходе в «Спартак» в своем Instagram сказал, что хочет играть только за «быков». Он так привязан к клубу?

    – Да, Шапи настоящий патриот «Краснодара». С большим уважением относится к президенту Сергею Галицкому, ко всем остальным руководителям команды, благодарен за все, что ему дают там, как футболисту. На данный момент все мысли Шапи связаны только с «быками», но что будет завтра, я думаю, сейчас никто точно сказать не сможет.

    – Если «Краснодар» будет готов расстаться, то Сулейманову лучше уезжать в Европу или пока остаться в нашем чемпионате?

    – В России на данный момент не представляю его нигде, кроме «Краснодара». Сулейманов любит город, очень уважает свой клуб и мыслей о переходе внутри РПЛ у нас на сегодняшний день не возникало. Что касается Европы, то считаю, что туда, конечно же, нужно уезжать. Когда – это другой вопрос. С характером Шапи, я думаю он сможет не просто адаптироваться там, но и выйти на первые роли.

    – Есть ли спрос?

    – С нашими клубами по поводу Шапи не общаюсь по озвученным выше причинам. В Европе же к нему есть интерес, и даже в «Краснодар» уже поступали запросы. Другое дело, что клуб его готов отпустить только за достаточно существенную сумму и большинство претендентов она пока отпугивает.

    • 20-летний Шапи – воспитанник «Краснодара».
    • За основу южан он дебютировал в июле 2017 года.
    • В текущем сезоне форвард забил шесть голов и сделал шесть ассистов в 31 матче.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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