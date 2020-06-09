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  • Агент Шапи: «Большинство претендентов из Европы отпугивает сумма, которую «Краснодар» требует за игрока»

Агент Шапи: «Большинство претендентов из Европы отпугивает сумма, которую «Краснодар» требует за игрока»

9 июня 2020, 00:57
5

Алан Агузаров, агент нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, ответил на вопросы о будущем своего клиента.

– Недавно Шапи в ответ на слухи о переходе в «Спартак» в своем Instagram сказал, что хочет играть только за «быков». Он так привязан к клубу?

– Да, Шапи настоящий патриот «Краснодара». С большим уважением относится к президенту Сергею Галицкому, ко всем остальным руководителям команды, благодарен за все, что ему дают там, как футболисту. На данный момент все мысли Шапи связаны только с «быками», но что будет завтра, я думаю, сейчас никто точно сказать не сможет.

– Если «Краснодар» будет готов расстаться, то Сулейманову лучше уезжать в Европу или пока остаться в нашем чемпионате?

– В России на данный момент не представляю его нигде, кроме «Краснодара». Сулейманов любит город, очень уважает свой клуб и мыслей о переходе внутри РПЛ у нас на сегодняшний день не возникало. Что касается Европы, то считаю, что туда, конечно же, нужно уезжать. Когда – это другой вопрос. С характером Шапи, я думаю он сможет не просто адаптироваться там, но и выйти на первые роли.

– Есть ли спрос?

– С нашими клубами по поводу Шапи не общаюсь по озвученным выше причинам. В Европе же к нему есть интерес, и даже в «Краснодар» уже поступали запросы. Другое дело, что клуб его готов отпустить только за достаточно существенную сумму и большинство претендентов она пока отпугивает.

  • 20-летний Шапи – воспитанник «Краснодара».
  • За основу южан он дебютировал в июле 2017 года.
  • В текущем сезоне форвард забил шесть голов и сделал шесть ассистов в 31 матче.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (5)
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Дядя Серёжа
1591665317
Выиграй чего-нибудь, Краснодар, а Шапи забей победный гол, может тогда оценят.
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моэм
1591675678
Одному тоже так "засрали" мозги интересами из Европы , что он таки уехал из Краснодара...и даже в другую республику … оказавшись в Татарстане...я про Игнатьева перешедшего в Рубин...т.е. оказался в полной заднице...кстати наглядный урок для Шапи.
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vladimir-7
1591681341
С такой преданностью к Краснодару, какую описал агент, Шапи из клубов РПЛ никто не пригласит, а в Европе о нем практически никто не знает и команду тоже никто толком не видит. Что касается рыночной стоимости игрока в 11 миллионов евро, то она завышена, а что просит клуб, неизвестно.
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erma
1591710103
О чем мы говорим? Если бы был действительно нужен, то покупатель бы нашелся. Главная проблема наших игроков - нестабильность. Вспомните нашего лучшего игрока 21 века Андрея Аршавина. Сначала он всех потряс мастерством, потом тоже потряс, но уже нарушениями режима.
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