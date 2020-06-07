Евсеев – о новом газоне в Уфе: «Поле другого поколения»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от нового газона на домашнем стадионе клуба.

«Познакомились с новым полем на «Нефтянике». Естественно, газон был сегодня главной темой в команде. Считай, маленькое новоселье. Видно, что это новое поле, другого поколения. Внешний вид, цвет радуют глаз. Даже оба глаза.

Наши шесть легионеров наконец присоединились к команде. Тренировались в полном составе. После двух выходных на фоне свежести провели интенсивное занятие. Завтра продолжим в том же духе», – написал Евсеев в инстаграме.

РПЛ возобновится 19 июня. «Уфа» занимает в турнирной таблице девятое место.

Свою первую игру после перерыва уфимцы проведут 21 июня с «Тамбовом».