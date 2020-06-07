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    Евсеев – о новом газоне в Уфе: «Поле другого поколения»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от нового газона на домашнем стадионе клуба.

    «Познакомились с новым полем на «Нефтянике». Естественно, газон был сегодня главной темой в команде. Считай, маленькое новоселье. Видно, что это новое поле, другого поколения. Внешний вид, цвет радуют глаз. Даже оба глаза.

    Наши шесть легионеров наконец присоединились к команде. Тренировались в полном составе. После двух выходных на фоне свежести провели интенсивное занятие. Завтра продолжим в том же дух», – написал Евсеев в инстаграме.

    • РПЛ возобновится 19 июня. «Уфа» занимает в турнирной таблице девятое место.
    • Свою первую игру после перерыва уфимцы проведут 21 июня с «Тамбовом».
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    Публикация от text (@vadimevseev16)

    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

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    Сегодня, 17:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +370

      Puddle 23 минуты назад

      скоро туда приедут хряки и будут рылами искать желуди. И хана полю

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