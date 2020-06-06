Грилиш – главная цель «Манчестер Юнайтед» на летнее окно

«Манчестер Юнайтед» определился с приоритетной целью на летнее трансферное окно, пишет Transfer News Central со ссылкой на Manchester Evening News. Им стал полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш.

Игрок на рынке стоит 30,5 миллиона евро, однако «Юнайтед» придется заплатить на десятки миллионов больше.