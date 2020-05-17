Mirror: «Манчестер Юнайтед» придется заплатить за Грилиша 80 миллионов независимо, вылетит ли «Астон Вилла» из АПЛ

«Манчестер Юнайтед» планирует купить летом полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша. Его стоимость – 80 миллионов фунтов стерлингов.
Mirror пишет, что бирмингемцы не изменят эту сумму даже в случае вылета в Чемпионшип. Сейчас «Астон Вилла» идет на предпоследнем месте.
- В сезоне АПЛ Грилиш провел 25 матчей, забил семь голов, сделал столько же результативных передач.
- «Юнайтед» в таблице идет пятым.
- Сезон АПЛ планируют возобновить в июне, разрешение правительства уже получено.
Источник: Mirror