Mirror: «Манчестер Юнайтед» придется заплатить за Грилиша 80 миллионов независимо, вылетит ли «Астон Вилла» из АПЛ

«Манчестер Юнайтед» планирует купить летом полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша. Его стоимость – 80 миллионов фунтов стерлингов.

Mirror пишет, что бирмингемцы не изменят эту сумму даже в случае вылета в Чемпионшип. Сейчас «Астон Вилла» идет на предпоследнем месте.