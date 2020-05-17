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  • Mirror: «Манчестер Юнайтед» придется заплатить за Грилиша 80 миллионов независимо, вылетит ли «Астон Вилла» из АПЛ

Mirror: «Манчестер Юнайтед» придется заплатить за Грилиша 80 миллионов независимо, вылетит ли «Астон Вилла» из АПЛ

17 мая 2020, 14:33

«Манчестер Юнайтед» планирует купить летом полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша. Его стоимость – 80 миллионов фунтов стерлингов.

Mirror пишет, что бирмингемцы не изменят эту сумму даже в случае вылета в Чемпионшип. Сейчас «Астон Вилла» идет на предпоследнем месте.

  • В сезоне АПЛ Грилиш провел 25 матчей, забил семь голов, сделал столько же результативных передач.
  • «Юнайтед» в таблице идет пятым.
  • Сезон АПЛ планируют возобновить в июне, разрешение правительства уже получено.

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Манчестер Юнайтед Грилиш Джек
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