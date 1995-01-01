Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    Три победителя групп ПФЛ получили лицензию для участия в ФНЛ

    Экспертная комиссия Футбольной Национальной Лиги рассмотрела заявки шести клубов на получение лицензии РФС 2, которая дает право сыграть во втором по силе российском дивизионе.

    Одобрение от комиссии получили «Торпедо», «Спартак-2» и «Текстильщик», а также три победителя групп ПФЛ – астраханский «Волгарь», брянское «Динамо» и тольяттинский «Акрон».

    «По итогам заседания было принято решение признать соответствие указанных клубов критериям лиги и рекомендовать РФС рассмотреть вопрос о выдаче лицензии», – говорится в официальном заявлении ФНЛ.

    Следующее заседание Экспертной комиссии запланировано на 11 июня.

    Ранее положительные заключения уже получили «Енисей», «Нижний Новгород», «СКА-Хабаровск», «Факел», «Чайка», «Томь», «Чертаново» и «Балтика».

    Источник: Официальный сайт ФНЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:03
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76848
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru