Три победителя групп ПФЛ получили лицензию для участия в ФНЛ

Экспертная комиссия Футбольной Национальной Лиги рассмотрела заявки шести клубов на получение лицензии РФС 2, которая дает право сыграть во втором по силе российском дивизионе.

Одобрение от комиссии получили «Торпедо», «Спартак-2» и «Текстильщик», а также три победителя групп ПФЛ – астраханский «Волгарь», брянское «Динамо» и тольяттинский «Акрон».

«По итогам заседания было принято решение признать соответствие указанных клубов критериям лиги и рекомендовать РФС рассмотреть вопрос о выдаче лицензии», – говорится в официальном заявлении ФНЛ.

Следующее заседание Экспертной комиссии запланировано на 11 июня.

Ранее положительные заключения уже получили «Енисей», «Нижний Новгород», «СКА-Хабаровск», «Факел», «Чайка», «Томь», «Чертаново» и «Балтика».