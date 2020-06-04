Metaratings: «Интер» согласился продлить аренду Мариу до конца сезона

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио согласие на продление аренды полузащитника Жоау Мариу в «Локомотиве», передает Metaratings.

Хавбек лично позвонил Аузилио и сообщил о своем желании доиграть сезон. Аренда португальца будет действовать до фактического завершения чемпионата России. При этом речи о выкупе прав на игрока не идет, поскольку «Локомотив» не готов заплатить требуемую за Мариу сумму.