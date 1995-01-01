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    Metaratings: «Интер» согласился продлить аренду Мариу до конца сезона

    Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио согласие на продление аренды полузащитника Жоау Мариу в «Локомотиве», передает Metaratings.

    Хавбек лично позвонил Аузилио и сообщил о своем желании доиграть сезон. Аренда португальца будет действовать до фактического завершения чемпионата России. При этом речи о выкупе прав на игрока не идет, поскольку «Локомотив» не готов заплатить требуемую за Мариу сумму.

    • Футболист в этом сыграл 15 матчей, забив один гол и сделав четыре ассиста.
    • РПЛ возобновится 19 июня. «Локомотив» идут в турнирной таблице вторыми, набрав 41 очко.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +679

      кто там 3 минуты назад

      Да к концу аренды уболтают снизить цену на него или продадут двоих из ларца одинаковых с лица и будут деньги. Хороший футболист для нашего болота, жаль терять.

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    sv1969
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