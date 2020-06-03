«Рейтинг Букмекеров»: на матчи РПЛ не будут пускать зрителей с температурой выше 37

Клубы РПЛ за более чем две недели до возобновления чемпионата получили проект медицинского регламента. Он устанавливает, как будут проводиться матчи в условиях пандемии коронавируса.

Указано, что на игры не будут пускать зрителей с температурой тела выше 37 градусов, пишет «Рейтинг Букмекеров». Между болельщиками будет социальная дистанция, они будут находиться в масках и перчатках.