«Рейтинг Букмекеров»: на матчи РПЛ не будут пускать зрителей с температурой выше 37

Клубы РПЛ за более чем две недели до возобновления чемпионата получили проект медицинского регламента. Он устанавливает, как будут проводиться матчи в условиях пандемии коронавируса.
Указано, что на игры не будут пускать зрителей с температурой тела выше 37 градусов, пишет «Рейтинг Букмекеров». Между болельщиками будет социальная дистанция, они будут находиться в масках и перчатках.
- РПЛ возобновится 19 июня.
- В турнире с отрывом лидирует «Зенит».
- По всему миру от коронавируса умерло более 350000 человек.
Источник: «Рейтинг Букмекеров»