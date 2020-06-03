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  • «Рейтинг Букмекеров»: на матчи РПЛ не будут пускать зрителей с температурой выше 37

«Рейтинг Букмекеров»: на матчи РПЛ не будут пускать зрителей с температурой выше 37

3 июня 2020, 23:56
7

Клубы РПЛ за более чем две недели до возобновления чемпионата получили проект медицинского регламента. Он устанавливает, как будут проводиться матчи в условиях пандемии коронавируса.

Указано, что на игры не будут пускать зрителей с температурой тела выше 37 градусов, пишет «Рейтинг Букмекеров». Между болельщиками будет социальная дистанция, они будут находиться в масках и перчатках.

  • РПЛ возобновится 19 июня.
  • В турнире с отрывом лидирует «Зенит».
  • По всему миру от коронавируса умерло более 350000 человек.

Источник: «Рейтинг Букмекеров»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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Давид59
1591250746
У нас снова свой путь. 37 градусов - по-моему маловато. Я читал, что у многих людей это нормальная температура
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Давид59
1591250980
Соц. дистанция говорите? Ерунда! Ситуация на стадионе всё равно будет похожей на метро. Представьте, что будет по окончании матча. Конечно толпа.
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vladimir-7
1591252945
А включили это в поправки в Конституцию РФ? Тогда нужно проверять температуру тела на вокзалах, при входе в метро, театры, кино, цирк, ГД, СФ и т.д.
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AZ
1591269528
Проверять будут как обычно неработающим градусником?
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zigbert
1591298392
Регламент утвержден,меры приняты, хотя и противоречивые.
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