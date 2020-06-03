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    «Рейтинг Букмекеров»: на матчи РПЛ не будут пускать зрителей с температурой выше 37

    Клубы РПЛ за более чем две недели до возобновления чемпионата получили проект медицинского регламента. Он устанавливает, как будут проводиться матчи в условиях пандемии коронавируса.

    Указано, что на игры не будут пускать зрителей с температурой тела выше 37 градусов, пишет «Рейтинг Букмекеров». Между болельщиками будет социальная дистанция, они будут находиться в масках и перчатках.

    • РПЛ возобновится 19 июня.
    • В турнире с отрывом лидирует «Зенит».
    • По всему миру от коронавируса умерло более 350000 человек.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    03.06.2020 23:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +277

      Puddle 29 минут назад

      Значит на футбол не пустят ни одного поросёнка! Гыгыгы

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