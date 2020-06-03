Ибрагимович может восстановиться от травмы через месяц к матчу с «Ювентусом»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассчитывает полностью восстановиться к матчу против «Ювентуса».

Швед получил травму икроножной мышцы во время двусторонней игры. «Милан» должен принять туринцев 7 июля.

Напомним,Серия А возобновится 20 июня. В настоящее время утверждено расписание игр до 35 тура включительно.