Ибрагимович может восстановиться от травмы через месяц к матчу с «Ювентусом»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассчитывает полностью восстановиться к матчу против «Ювентуса».
Швед получил травму икроножной мышцы во время двусторонней игры. «Милан» должен принять туринцев 7 июля.
Напомним,Серия А возобновится 20 июня. В настоящее время утверждено расписание игр до 35 тура включительно.
- Ибрагимович может перейти в «Болонью».
- Швед пришел в «Милан» зимой.
- В текущем сезоне Ибрагимович провел за миланцев десять матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.
Источник: Football Italia