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    Бундеслига. «РБ Лейпциг» добыл гостевую победу над «Кельном», Вернер забил 25-й гол в текущем чемпионате

    В матче 29-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» на выезде выиграл у «Кельна» со счетом 4:2.

    У гостей отличились Патрик Шик, Кристофер Нкунку, Тимо Вернер и Дани Ольмо. За хозяев поля забивали Йхон Кордоба и Антони Модест.

    Для Вернера гол в этой игре стал 25-м в текущем чемпионате. Больше только у Роберта Левандовски из «Баварии» (29).

    «РБ Лейпциг», набрав три очка, поднялся с пятого на третье место в турнирной таблице. «Кельн» остался на 11-й строчке.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 29-й тур

    Кельн – РБ Лейпциг – 2:4 (1:2)

    Голы: 1:0 – Кордоба, 7; 1:1 – Шик, 20; 1:2 – Нкунку, 38; 1:3 – Вернер, 50; 2:3 – Модест, 55; 2:4 – Ольмо, 57.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: «Бомбардир»

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    01.06.2020 23:30
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