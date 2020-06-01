Бундеслига. «РБ Лейпциг» добыл гостевую победу над «Кельном», Вернер забил 25-й гол в текущем чемпионате

В матче 29-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» на выезде выиграл у «Кельна» со счетом 4:2.

У гостей отличились Патрик Шик, Кристофер Нкунку, Тимо Вернер и Дани Ольмо. За хозяев поля забивали Йхон Кордоба и Антони Модест.

Для Вернера гол в этой игре стал 25-м в текущем чемпионате. Больше только у Роберта Левандовски из «Баварии» (29).

«РБ Лейпциг», набрав три очка, поднялся с пятого на третье место в турнирной таблице. «Кельн» остался на 11-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 29-й тур

Кельн – РБ Лейпциг – 2:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Кордоба, 7; 1:1 – Шик, 20; 1:2 – Нкунку, 38; 1:3 – Вернер, 50; 2:3 – Модест, 55; 2:4 – Ольмо, 57.

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