Введите ваш ник на сайте
Материалы

Кельн - РБ Лейпциг

01.06.2020, Понедельник, 21:30 мск Трансляция: Матч ТВ Германия. Бундеслига, 29 тур Кельн - РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига (2019/2020)
12 тур
23 ноября, суббота 20:30 РБ Лейпциг 4:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2017/2018)
24 тур
25 февраля, воскресенье 20:00 РБ Лейпциг 1:2 Кельн
7 тур
1 октября, воскресенье 19:00 Кельн 1:2 РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига (2016/2017)
22 тур
25 февраля, суббота 17:30 РБ Лейпциг 3:1 Кельн
5 тур
25 сентября, воскресенье 18:30 Кельн 1:1 РБ Лейпциг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 26 4 4 100:32 +68 82
2. Боруссия Д 34 21 6 7 84:41 +43 69
3. РБ Лейпциг 34 18 12 4 81:37 +44 66
4. Боруссия М 34 20 5 9 66:40 +26 65
5. Байер 34 19 6 9 61:44 +17 63
6. Хоффенхайм 34 15 7 12 53:53 0 52
7. Вольфсбург 34 13 10 11 48:46 +2 49
8. Фрайбург 34 13 9 12 48:47 +1 48
9. Айнтрахт Ф 34 13 6 15 59:60 -1 45
10. Герта 34 11 8 15 48:59 -11 41
11. Унион 34 12 5 17 41:58 -17 41
12. Шальке-04 34 9 12 13 38:58 -20 39
13. Майнц 34 11 4 19 44:65 -21 37
14. Кельн 34 10 6 18 51:69 -18 36
15. Аугсбург 34 9 9 16 45:63 -18 36
16. Вердер 34 8 7 19 42:69 -27 31
17. Фортуна 34 6 12 16 36:67 -31 30
18. Падерборн 34 4 8 22 37:74 -37 20
...
  • ...
    Рейтинг: +71

    nikki22 2 июня 2020, 22:14

    что за хня? скоько в рб с немецким гражданством???

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 